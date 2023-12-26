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Вторник 26 декабря

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Вышла на сцену с ножами в руках: Волочкова ошарашила публику опасной выходкой

Вышла на сцену с ножами в руках: Волочкова ошарашила публику опасной выходкой
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Анастасия Волочкова не раз признавалась, что готова ради творчества на все. Накануне звезда в очередной раз это доказала.

Знаменитая блондинка начала свою карьеру в качестве балерины в конце 90-х. И пусть сейчас артистка блистает на сцене уже не так часто, как раньше, своих преданных поклонников она не оставляет. Анастасия Волочкова по-прежнему готова изумлять зрителей, чего бы ей это не стоило.

Танцовщица не скрывает, что отдается творчеству полностью и без остатка. Звезда упорно трудится, чтобы ее представления были эффектными, яркими и запоминающимися. Кроме того, она тщательно следит за питанием, отказывая себе во многом ради стройной фигуры. Но, как оказалось, это лишь меньшее из того, на что знаменитость на самом деле способна.

Еще один свой талант Анастасия Волочкова раскрыла в программе "Битва шефов". Балерина приняла участие в новогоднем выпуске шоу и ошарашила публику опасной выходкой. Экс-солистка Большого театра вышла на сцену с ножами в руках, пародируя нашумевший танец Бритни Спирс.

В отличие от знаменитой на весь мир певицы, танцовщица дополнила выступление сложными акробатическими элементами. Звезда выполнила свой фирменный шпагат, закинув ноги прямо на плечи шеф-поварам программы – Ренату Агзамову и Константину Ивлеву. Танцовщица искусно справилась со своей задачей и при этом ни на секунду не выпустила из рук острые предметы.

Впрочем, профессионализм балерины оценили далеко не все. Звезду сцены часто критикуют, и этот раз не стал исключением. А ранее "Дни.ру" писали, что показавшую себя без макияжа Анастасию Волочкову высмеяли в Сети.

26 декабря 2023, 12:34
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Бузова, Ахеджакова, Волочкова: кто из звезд объявил войну театру

Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Лия Ахеджакова. Фото: Genrietta Peryan/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey/ news.ru/ globallookpress.com
Александра Захарова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Людмила Поргина. Фото: Photoagency Interpress/ Global Look Press/ globallookpress.com

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