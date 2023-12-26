Игорь Николаев появился в компании победительницы шоу "Голос" Александры Воробьевой

Игорь Николаев, известный исполнитель, вновь оказался в центре внимания своих преданных поклонников.



В то время как общественность и фанаты тщательно следят за каждым шагом артиста, особенно после скорого восстановления и возвращения к творчеству, беспочвенные слухи о его якобы несчастливом союзе с Юлией Проскуряковой и возможных внебрачных отношениях продолжают распространяться, несмотря на многолетнюю идиллию пары. На днях Игорь Николаев опубликовал фото с молодой красоткой.

Весь период реабилитации супруга Юлия Проскурякова была рядом с артистом. Хотя его трудно обвинить в беспрерывных романтических связях, время от времени в Интернете появляются слухи о возможном расставании этой пары. Вспоминают, что даже разрыв с Наташей Королевой не стал для Николаева поводом пересмотреть свои уроки в отношениях, и иногда его брак с Проскуряковой балансирует на грани.

Не стоит забывать, что Игорь Николаев был той опорой, благодаря которой "русалка" поп-сцены, Наташа Королева, смогла добиться успеха в мире шоу-бизнеса. Общественность привыкла думать, что распад их отношений был инициирован именно Наташей, но сама Королева настаивает, что несмотря на множество измен со стороны Николаева, они с ним все равно не смогли бы продолжить их совместную жизнь.

Уже давно Игорь Николаев находит радость в отношениях с Проскуряковой, но иногда слухи о его склонности к романтическим приключениям вновь появляются, особенно после того как его запечатлеют рядом с некой молодой особой. Недавно история повторилась.

В своем личном блоге Николаев разместил фото вместе с Александрой Воробьевой, победительницей шоу "Голос". Композитор поздравил девушку с днем рождения, не углубляясь в детали, предпочтя короткое и простое послание. На изображении пара предстала словно символы инь и ян: Игорь одет в светлые тона, в то время как Александра в антагонистичном ему черном. В комментариях под снимком пользователи сети быстро окрестили дуэт Игоря Николаева и Александры Воробьевой современными воплощениями "дельфина" и "русалки".