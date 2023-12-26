Ксения Бородина использовала роль "жертвы" для построения карьеры на "Доме-2"

Телеведущая Ксения Бородина активно ведет свой блог в социальных сетях и имеет большое количество поклонников. Однако звезда регулярно сталкивается с недоброжелателями и хейтом.

Свою карьеру Ксения Бородина начала в далеком 2004 году. Молодая девушка появилась тогда на любовном реалити-шоу "Дом-2" и стала его ведущей. С тех самых пор телезвезда постоянно находится на виду общественности и подписчиков, среди которых есть и недоброжелатели. На странице своего блога знаменитость обратилась к враждебно настроенным ненавистникам.

Обращение к публике Ксения Бородина начала с признания в том, что ей совершенно понятны принципы работы на телевидении. В далеком прошлом, когда блогерша еще была полновата, она регулярно сталкивалась с хейтом со стороны коллеги Ксении Собчак. Выглядеть в роли "жертвы" участнице телестройки было выгодно, так как зрители любили наблюдать за подобным. Однако Бородина признается, что невозможно постоянно доказывать всем, что ты не обманщица, а хороший человек. Ксению обвиняли в том, что она якобы сделала губы, потом хейтили за виниры, а после и за окрашивание волос.

С тех пор прошло немало времени. Бородина похудела и заметно изменила имидж, однако нападки со стороны недоброжелателей никуда не исчезли. По словам блогерши, однажды к ней подошла подруга и сообщила, что ее приятельницы постоянно наблюдают за жизнью телезвезды, но по каким-то причинам ее ненавидят. Ксения возмутилась тому, что совершенно незнакомые люди испытывают столь сильное и громкое чувство ненависти. Экс-участница "Дома-2" не понимает, как можно продолжать следить за человеком, который тебе искренне неприятен.

Фото: соцсети / @borodylia

В своем монологе Ксения Бородина также сообщила фолловерам, что в Сети существуют целые сообщества, в которых пользователи регулярно поливают ее грязью. Есть даже личности, которые не пропускают ни единого поста с любым упоминанием о ее персоне. Особенно неприятно читать негативные комментарии от женщин. Ксения Бородина признается, что в настоящей жизни, вне телекамер, она совершенно не такая.