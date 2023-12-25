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Понедельник 25 декабря

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Как отпустить прошлое? Звезда фильма "Елки-10" дала ценный совет

Как отпустить прошлое? Звезда фильма "Елки-10" дала ценный совет
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Российский актер Егор Корешков проработал проблему привязанности к людям, с которыми больше не по пути. Артист фильма "Елки-10" рассказал, что помогает отпустить прошлое.

В интервью порталу WomanHit любимец публики поделился подробностями о своей жизни. Звезда российского кино прошла непростой путь, занимаясь саморазвитием не только на профессиональном поприще. Сыгравший в фильме "Елки-10" Егор Корешков привык легко отпускать от себя людей, хотя у многих в этом плане возникают реальные затруднения.

По словам актера, он увлекался противоположным полом с самого детства, поэтому чувство эмоциональной привязки к человеку ему знакомо. Однако в определенный момент мужчина научился спокойно прощаться с людьми, когда это необходимо.

В интервью артист фильма "Елки-10" отметил, что приобрести такой навык сложно. Ему потребовалось психологически проанализировать тему привязанности в своей жизни, опираясь на личный опыт. Немало россиян задаются вопросом: как подобным образом отпустить прошлое? Егор Корешков дал ценный совет — обратиться к "Тибетской книге мертвых".

Фото: Дни.ру

Это древнеиндийский трактат буддийского учителя Падмасамбхавы, где речь идет о том, что ждет человека после физической смерти. Текст перевели на разные языки мира, к нему обращались многие мудрецы прошлого, в том числе знаменитый психолог Карл Юнг.

"Тибетская книга мертвых" расширяет человеческие познания о жизни и том, на что нужно обращать внимание. Она учит принимать неизбежное себе во благо и сохранять в себе потенциал просветленного существа. Поэтому Егор Корешков неспроста предложил ознакомиться с содержанием книги. Рекомендация звезды фильма "Елки-10" достойна всеобщего внимания.

25 декабря 2023, 21:37
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
WomanHit✓ Надежный источник

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