"Это все показуха": россияне отреагировали на нежное послание Галкина* Пугачевой в важный день

Иноагент Галкин* написал пост в своей соцсети про важный день. Публикация вызвала неоднозначную реакцию со стороны россиян.

Максим Галкин* и Алла Пугачева счастливы вместе вот уже 12 лет. Об этом на своей странице в соцсети сообщил муж Примадонны. 25 декабря чета отмечает очередную годовщину брака. Под снимком, где Галкин* и Пугачева, очевидно, празднуют это событие, пародист напомнил, что пришел с женой в ресторан по важному поводу – "12 лет узаконенного брака".

Знакомые, друзья и подписчики тут же начали поздравлять звездную пару с радостным событием. Однако некоторые пользователи Сети увидели в публикации этого нежного послания Галкина* Пугачевой нечто не совсем настоящее.

"Как надоела ваша показуха", – написала одна из подписчиц иноагента. "Счастья вам, но так вас жалко, особенно Аллу Борисовну! Потеряшки вы", – отметила другая пользователь Сети. Некоторые из подписчиков выразили сомнение по поводу истинных намерений супругов: "Не верю этому браку, он не настоящий".

После слов про важный день Максим Галкин* зачем-то уточнил свой статус, утвержденный в России. Крупным шрифтом супруг Аллы Борисовны написал, что является иностранным агентом. Неоднозначный жест комика тоже вызвал вопросы у подписчиков: "Зачем напоминать всем про агента? Сожаления или раскаяния?". Что имел ввиду Галкин*, остается только догадываться, более он ничего не пояснил.

Припомнили Галкину* и его ярую позицию в отношение Святой земли. "Израиль защищать-то когда собираешься? Тебя ждут", – отметил один из пользователей Сети. Напомним, что после начала палестино-израильского конфликта в 2023 году иноагент не раз высказывал слова поддержки в адрес израильского населения. Однако встать на защиту своей новой родины патриот Галкин* так и не решился.

Напомним также, что Максим Галкин* и Алла Пугачева покинули Россию в начале 2022 года. Супруги прожили в Израиле чуть более года, после чего переехали на Кипр.

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.