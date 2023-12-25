Волочкова поразила новым образом Тесты Орбакайте показала сына Игры Сонник

Топ новостей недели

Суд отказал детям Градского в увеличении доли наследства: подробностиСуд отказал детям Градского в увеличении доли наследства: подробности Жена Костомарова выложила детям правду об отце-инвалидеЖена Костомарова выложила детям правду об отце-инвалиде Умер "Пухляш" из клипа группы Little BigУмер "Пухляш" из клипа группы Little Big Выезжают после праздников: Пугачева решила перевезти семью в новую странуВыезжают после праздников: Пугачева решила перевезти семью в новую страну

Лента новостей

Понедельник 25 декабря

17:56Григорий Лепс заявил о своем отношении к творческим наклонностям сына 16:39"Это все показуха": россияне отреагировали на нежное послание Галкина* Пугачевой в важный день 16:06Топ зимних развлечений на открытом воздухе: подборка лучших катков Москвы 15:10Ольга Орлова назвала ошибкой свое участие в нашумевшей вечеринке Насти Ивлеевой 12:47Бузова рассказала, какие угощения обязательно будут на ее новогоднем столе 11:04Мама Бонд рассказала об особенностях воспитания шестерых детей 09:53Певица Катя Лель рассказала о своем райдере и повышенном гонораре 07:55Москвичам рассказали о погодных сюрпризах в новогоднюю ночь 07:30Неблагодарная: Резник поставил Лайму Вайкуле на место 06:30Названа причина скоропостижной смерти актера из сериала "Глухарь" 05:46Названа безопасная альтернатива игристым винам на новогоднем столе 04:45Он увеличился в пять раз: Катя Лель не смогла сдержать восторга 04:05Если надо быстро похудеть: три приправы для потери веса 03:33Мечтала лечь под нож хирурга: 43-летняя Наталья Бочкарева раскрыла секрет красоты 02:52Три полезных свойства свежего свекольного сока 02:21Раскрыт простой секрет профилактики инфарктов и инсультов 20:40Гороскоп на 2024 год для всех знаков зодиака 18:53Николай Басков был вынужден закрыть свою киностудию в Москве 17:40Филипп Киркоров назвал Романа Костомарова настоящим героем 16:55Настя Ивлеева извинилась за нашумевшую вечеринку в центре Москвы 15:51Чехова рассказала, что ее карьере в кино помешали Брежнева и Ходченкова 06:10Лазарев похвастался шикарной новогодней елкой вместе с детьми 02:15Анна Семенович потрясла наливной грудью на видео 21:58Игорь Крутой отметил свою причастность к сериалу "Слово пацана" 21:33Что надеть на корпоратив: пять идей для вечеринки с коллегами 20:20Стриженова символично оставляет сцену: Ну вот и все 18:08Орбакайте исполняет наказ матери: вот почему она такая 16:30Восьмилетняя дочь Николаева поразила мать своим пением: Волшебно 13:19Раскрывшая любовь Муцениеце и солист "Иванушек" поцеловались на камеру 10:07Новогодние и рождественские фильмы для всей семьи: что посмотреть на выходных 18:01Как у принца: раскрыта стоимость роскошного гроба Дмитрия "Пухляша" Красилова 17:45Жених уехал: Волочкова сделала заявление о сорвавшейся свадьбе 17:02Регламент прощания с "Пухляшом" Красиловым изменили после звонка с Первого канала 16:05Прилучный честно рассказал о допущенной с женой ошибке 14:26Певица Слава высмеяла устроивших разврат на вечеринке Ивлеевой звезд 12:51Хочет родить третьего: Подольская готова стать многодетной мамой 10:42Больше не Айгуль: 14-летняя Пересильд обескуражила дерзким образом 10:19Искусственная или настоящая: какая новогодняя елка безопаснее для дома 09:53Начнут действовать с 1 января: россиян предупредили о новых штрафах 09:19Профилактика и внимание: как не подхватить инфекцию перед Новым годом 08:43Топ-5 опасных новогодних детских подарков 08:11Мне так не везет: Сергей Зверев пожаловался на любовников 07:49Моя боль: Маша Распутина о психических заболеваниях и отсталости своих дочерей 07:02Настоящая ли икра? Три способа распознать подделку 06:20Новогодний стол для диабетиков: четыре главных правила 04:45Туриченко из "Иванушек" раскрыл свои планы на Новый год 03:10Топ-4 способа экономии при перелете в праздничные дни 02:38Эти два продукта разрушат камни в почках и не дадут образоваться другим 02:06Выбросите будильник: раскрыт секрет идеального пробуждения утром 16:47Утяшева и Воля без стеснения продемонстрировали страсть на публике
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Это все показуха": россияне отреагировали на нежное послание Галкина* Пугачевой в важный день

"Это все показуха": россияне отреагировали на нежное послание Галкина* Пугачевой в важный день
334

Иноагент Галкин* написал пост в своей соцсети про важный день. Публикация вызвала неоднозначную реакцию со стороны россиян.

Максим Галкин* и Алла Пугачева счастливы вместе вот уже 12 лет. Об этом на своей странице в соцсети сообщил муж Примадонны. 25 декабря чета отмечает очередную годовщину брака. Под снимком, где Галкин* и Пугачева, очевидно, празднуют это событие, пародист напомнил, что пришел с женой в ресторан по важному поводу – "12 лет узаконенного брака".

Знакомые, друзья и подписчики тут же начали поздравлять звездную пару с радостным событием. Однако некоторые пользователи Сети увидели в публикации этого нежного послания Галкина* Пугачевой нечто не совсем настоящее.

"Как надоела ваша показуха", – написала одна из подписчиц иноагента. "Счастья вам, но так вас жалко, особенно Аллу Борисовну! Потеряшки вы", – отметила другая пользователь Сети. Некоторые из подписчиков выразили сомнение по поводу истинных намерений супругов: "Не верю этому браку, он не настоящий".

После слов про важный день Максим Галкин* зачем-то уточнил свой статус, утвержденный в России. Крупным шрифтом супруг Аллы Борисовны написал, что является иностранным агентом. Неоднозначный жест комика тоже вызвал вопросы у подписчиков: "Зачем напоминать всем про агента? Сожаления или раскаяния?". Что имел ввиду Галкин*, остается только догадываться, более он ничего не пояснил.

Припомнили Галкину* и его ярую позицию в отношение Святой земли. "Израиль защищать-то когда собираешься? Тебя ждут", – отметил один из пользователей Сети. Напомним, что после начала палестино-израильского конфликта в 2023 году иноагент не раз высказывал слова поддержки в адрес израильского населения. Однако встать на защиту своей новой родины патриот Галкин* так и не решился.

Напомним также, что Максим Галкин* и Алла Пугачева покинули Россию в начале 2022 года. Супруги прожили в Израиле чуть более года, после чего переехали на Кипр.

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.

25 декабря 2023, 16:39
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса

Фото: Olga Loskutova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина*

Живет у Галкина* на содержании: известная актриса раскрыла секрет брака Пугачевой
Максим Александрович Галкин (иноагент)

Максим Александрович Галкин (иноагент) Юморист

Григорий Лепс заявил о своем отношении к творческим наклонностям сына

Григорий Лепс заявил о своем отношении к творческим наклонностям сына
Григорий Лепс ответил на вопрос об отношении старшего сына к творчеству. Певец выразил сомнения по этому поводу. После концерта "Рождество с Григорием Лепсом" певец ответил на несколько вопросов о своей личной жизни.

Ольга Орлова назвала ошибкой свое участие в нашумевшей вечеринке Насти Ивлеевой

Ольга Орлова назвала ошибкой свое участие в нашумевшей вечеринке Насти Ивлеевой
Телеведущая и певица Ольга Орлова высказалась после участия в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Она заявила, что не ожидала такого негатива в свою сторону. Ольга Орлова входит в число тех артистов, которые поддерживают связь со своими поклонниками.

Бузова рассказала, какие угощения обязательно будут на ее новогоднем столе

Бузова рассказала, какие угощения обязательно будут на ее новогоднем столе
До любимого и, пожалуй, главного праздника многих остается все меньше и меньше времени. Если вы уже составили новогоднее меню, то предлагаем узнать, что из угощений будет на столе поющей телеведущей Ольги Бузовой. Не так давно певица и бывшая участница любовного реалити "Дом-2" посетила презентацию нового номера журнала о творчестве и красоте "MaryWay".

Мама Бонд рассказала об особенностях воспитания шестерых детей

Мама Бонд рассказала об особенностях воспитания шестерых детей
Блогер Вероника Бондаренко или "Мама Бонд 007" – одна из самых известных мам на просторах интернета. В своем блоге женщина в нетривиальной и юмористической форме рассказывает о своих непростых, но ярких буднях. На прошлой неделе многодетная "Мама Бонд 007" побывала в гостях у артистки Натальи Подольской.

Певица Катя Лель рассказала о своем райдере и повышенном гонораре

Певица Катя Лель рассказала о своем райдере и повышенном гонораре
В начале декабря на одной из столичных площадок состоялась церемония вручения премии "Звезды хайпа". Столь масштабное светское мероприятие посетило большое количество артистов, среди которых отметилась и певица Катя Лель. Журналистам издания "Пятый канал" удалось пообщаться с исполнительницей хита "Мой мармеладный".

Выбор читателей

23/12СбтИгорь Крутой отметил свою причастность к сериалу "Слово пацана" 24/12ВскНиколай Басков был вынужден закрыть свою киностудию в Москве 23/12СбтСтриженова символично оставляет сцену: Ну вот и все 24/12ВскНастя Ивлеева извинилась за нашумевшую вечеринку в центре Москвы 23/12СбтОрбакайте исполняет наказ матери: вот почему она такая 24/12ВскФилипп Киркоров назвал Романа Костомарова настоящим героем