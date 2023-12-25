Ольга Орлова назвала ошибкой свое участие в нашумевшей вечеринке Насти Ивлеевой

Телеведущая и певица Ольга Орлова высказалась после участия в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Она заявила, что не ожидала такого негатива в свою сторону.



Ольга Орлова входит в число тех артистов, которые поддерживают связь со своими поклонниками. Певица любит делиться взглядом на разные жизненные события и явления.

Недавно Орлова вышла на связь со своими подписчиками и прокомментировала участие в скандальной вечеринке, организованной Анастасией Ивлеевой. Она попыталась найти правильные слова, чтобы объяснить общественности, что изначально планировалось провести на мероприятии.

Знаменитость подтвердила, что главное лицо мероприятия, безусловно, несет исключительную ответственность за происходящее в рамках встречи. "Скажу лично от себя: конечно, на публичных людях лежит гораздо больше ответственности за то, что они делают, и спрос с ним в сто раз выше, чем с остальных", — сообщила Орлова в социальных сетях.

Ольга Отметила, что не ожидала подобного уровня критики со стороны. Она призналась, что случившееся на вечеринке выходит за рамки дозволенного. Орловой пришлось признать свой поступок ошибкой.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Настя Ивлеева решила записать видеообращение, где попыталась оправдаться. Судя по словам блогера, ничего предосудительного в прошедшем мероприятии нет. Ивлеева подчеркнула, что указала для гостей определенный дресс-код, но то, как его интерпретировать, они решали сами.