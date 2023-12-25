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Понедельник 25 декабря

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Бузова рассказала, какие угощения обязательно будут на ее новогоднем столе

Бузова рассказала, какие угощения обязательно будут на ее новогоднем столе
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До любимого и, пожалуй, главного праздника многих остается все меньше и меньше времени. Если вы уже составили новогоднее меню, то предлагаем узнать, что из угощений будет на столе поющей телеведущей Ольги Бузовой.

Не так давно певица и бывшая участница любовного реалити "Дом-2" посетила презентацию нового номера журнала о творчестве и красоте "MaryWay". На светском мероприятии Ольга Бузова пообщалась с журналистами издания "Пятый канал" и рассказала, как планирует отметить свой любимый праздник – Новый год. В беседе с представителями прессы 37-летняя звезда сцены и телеэкранов призналась, что намеревается сделать это так же, как все происходило в ее беззаботном детстве.

По словам певицы, в родительском доме накануне праздника всегда пахло мандаринами, а на новогоднем столе обязательно присутствовал салат оливье. Под бой курантов родные артистки поднимали бокалы с игристыми напитками. Дети в этот момент "чокались" фужерами с лимонадом. Ольга Бузова признается, что эти классические атрибуты для нее являются настоящими символами Нового года.

В беседе с журналистами издания певица заявила, что исполнение заветных желаний зависит в первую очередь от силы мысли. Звезда сцены искренне верит в эту сказку и не считает ее чем-то из мира мистики.

Несмотря на это, Ольга Бузова признается, что в мире есть вещи, которые этой силе неподвластны, например, ее одиночество. Все остальное артистке вполне по плечу.

25 декабря 2023, 12:47
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал ✓ Надежный источник

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Елена Воробей. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Федункив. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Александр Ревва. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Яна Кошкина. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Федункив. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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