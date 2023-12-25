Мама Бонд рассказала об особенностях воспитания шестерых детей

Блогер Вероника Бондаренко или "Мама Бонд 007" – одна из самых известных мам на просторах интернета. В своем блоге женщина в нетривиальной и юмористической форме рассказывает о своих непростых, но ярких буднях.

На прошлой неделе многодетная "Мама Бонд 007" побывала в гостях у артистки Натальи Подольской. Российская поп-певица ведет свое шоу на YouTube, которое называется "Ваша Наташа". В студии медийные персоны обсудили деторождение, воспитание и другие важные нюансы из жизни многодетной блогерши. Вероника Бондаренко рассказала и о том, какого вообще воспитывать шестерых детей.

В ходе беседы звезда социальных сетей призналась, что изначально даже не думала о том, что у нее будет столько наследников. После встречи со своим супругом "Мама Бонд 007" изменила мнение относительно рождения детей, но все еще не думала о столь серьезном их количестве. Вероника достаточно быстро вышла замуж за своего избранника, и они вместе начали думать о первенце. Бондаренко признается, что 10 месяцев они с возлюбленным пытались зачать малыша и даже пошли на обследование, так как блогерша думала, что у нее есть какая-то проблема. Случайная женщина посоветовала ей пойти на исповедь. После этого "Мама Бонд 007" чудесным образом смогла забеременеть.

По словам многодетной блогерши, с каждым последующим ребенком становится легче. Один малыш отнимает все внимание и энергию, в то время как несколько детей, как бы парадоксально это не звучало, делают жизнь проще. "Мама Бонд 007" считает, что, воспитывая большое количество наследников, вы уже не обращаете внимания на то, упала ли игрушка или что кто-то ободрал коленку.

Ко всему прочему, дети постоянно находятся друг с другом, и старшие приглядывают за младшими. Внимание родителей в этот момент сконцентрировано на каких-то глобальных вещах. Пока наследники общаются между собой, "Мама Бонд 007" находит время для себя.