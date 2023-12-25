Певица Катя Лель рассказала о своем райдере и повышенном гонораре

В начале декабря на одной из столичных площадок состоялась церемония вручения премии "Звезды хайпа". Столь масштабное светское мероприятие посетило большое количество артистов, среди которых отметилась и певица Катя Лель.

Журналистам издания "Пятый канал" удалось пообщаться с исполнительницей хита "Мой мармеладный". В ходе беседы с представителями прессы 49-летняя певица и автор песен Катя Лель поздравила россиян с наступающим праздником, сообщила о своих планах на Новый год, а также рассказала о райдере и повышенном гонораре.

Соотечественникам артистка пожелала с любовью относиться к ближним и жить в осознанных энергиях света и любви. По мнению певицы, нет ничего важнее этого светлого чувства, которое способно не только сделать нас сильнее, но и в какой-то степени даже спасти. Катя Лель советует россиянам проявить доверие к Вселенной и разрешить себе быть счастливыми.

Говоря о своих планах на Новый год, артистка отмечает, что намеревается провести праздники не только дома, но еще и выступая на корпоративах. В райдере певицы, который, к слову, не менялся уже давно, присутствуют затемненные шторы в номере отеля, ортопедическая подушка, машина премиум-класса и, конечно же, живой звук.

В беседе с журналистами издания Катя Лель рассказала, что ее гонорар, в отличии от списка требований, существенно изменился. Певица не стала называть точную сумму, но обозначила, что за выступления ей платят в пять раз больше прежнего.