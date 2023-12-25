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Понедельник 25 декабря

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Певица Катя Лель рассказала о своем райдере и повышенном гонораре

Певица Катя Лель рассказала о своем райдере и повышенном гонораре
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В начале декабря на одной из столичных площадок состоялась церемония вручения премии "Звезды хайпа". Столь масштабное светское мероприятие посетило большое количество артистов, среди которых отметилась и певица Катя Лель.

Журналистам издания "Пятый канал" удалось пообщаться с исполнительницей хита "Мой мармеладный". В ходе беседы с представителями прессы 49-летняя певица и автор песен Катя Лель поздравила россиян с наступающим праздником, сообщила о своих планах на Новый год, а также рассказала о райдере и повышенном гонораре.

Соотечественникам артистка пожелала с любовью относиться к ближним и жить в осознанных энергиях света и любви. По мнению певицы, нет ничего важнее этого светлого чувства, которое способно не только сделать нас сильнее, но и в какой-то степени даже спасти. Катя Лель советует россиянам проявить доверие к Вселенной и разрешить себе быть счастливыми.

Говоря о своих планах на Новый год, артистка отмечает, что намеревается провести праздники не только дома, но еще и выступая на корпоративах. В райдере певицы, который, к слову, не менялся уже давно, присутствуют затемненные шторы в номере отеля, ортопедическая подушка, машина премиум-класса и, конечно же, живой звук.

В беседе с журналистами издания Катя Лель рассказала, что ее гонорар, в отличии от списка требований, существенно изменился. Певица не стала называть точную сумму, но обозначила, что за выступления ей платят в пять раз больше прежнего.

25 декабря 2023, 09:53
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Звездная тайная вечеря Кати Лель

Популярная певица Катя Лель с размахом отпраздновала сразу два юбилея: свое 40-летие и 20 лет творческой деятельности. Торжество в честь именинницы проходило в закрытом формате только для самых близких – без толп журналистов и фотографов
Также артистка презентовала новый провокационный клип, в котором она страстно целуется с Александром Овечкиным
Самой маленькой гостьей праздника стала дочь Лель – пятилетняя Эмилия. Малышка после маминого выступления взяла ответственность за продолжение программы в свои руки и еще долго радовала гостей исполнением хитов Кати
Среди гостей была замечена близкая подруга певицы Инна Маликова
Именинницу поздравил ее "крестный папа" и наставник, как его называет сама Катя, Лев Лещенко
Лена Ленская и Юлия Началова отметили с Лель ее юбилеи
Еще одна лучшая подруга звезды - популярная певица Анита Цой
В компании избранных, приглашенных на закрытую вечеринку, был Денис Клявер
Из подарков Катю больше всего поразила освященная картина с изображением места, где родился Иисус
Для своих гостей артистка тоже приготовила подарок - собственный концерт
Митя Фомин темпераментно поздравил свою давнюю подругу
Гости до сих пор с нежностью вспоминают усыпанный цветами торт
Редкий гость вечеринок - певица Согдиана - сделала для Кати исключение

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