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Понедельник 25 декабря

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Неблагодарная: Резник поставил Лайму Вайкуле на место

Неблагодарная: Резник поставил Лайму Вайкуле на место
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По словам композитора, певица должна быть благодарна за успех ему и Раймонду Паулсу. Вайкуле же считает, что это не так.

Некогда популярная советская певица шокировала российских поклонников беспрецедентными обвинениями экс-коллег. Лайма Вайкуле в одном из интервью жестко прошлась по творчеству композитора Раймонда Паулса. По ее мнению, все написанные мужчиной песни – плагиат с зарубежных хитов, сообщает телеканал "360".

За коллегу вступился композитор Илья Резник. Он посчитал подобные заявления певицы настоящим оскорблением. Он считает, что Вайкуле обязана относиться к таким публичным высказываниям серьезно. Если нет железных фактов, то такое поведение недопустимо в нормальном обществе.

Лайма, по словам композитора, должна быть благодарна и ему, и Раймонду Паулсу. Именно они дали женщине "золотой" билет в жизнь, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня". Таким образом певицу поставили на место.

"Мы вытащили Вайкуле из кабака, создали ей репертуар, вывели на сцену", — объяснил свою позицию Резник.

Илья Рахмиэлевич не исключает, что странное поведение певицы вызвано ее состоянием здоровья. Композитор думает, что Вайкуле принимает лекарственные препараты, которые не лучшим образом действуют на сознание 69-летней женщины. Ранее некоторые источники, приближенные к артистке, сообщали о рецидиве у Лаймы Вайкуле онкологического заболевания. Сама же исполнительница песни "Я вышла на Пикадилли" старается не комментировать темы, связанные со здоровьем. Сейчас ее поддерживает сожитель Андрей Латковский. Пара вместе больше сорока лет, но брак по-прежнему не зарегистрирован. Детей у пожилых влюбленных нет.

25 декабря 2023, 07:30
Лайма Вайкуле. Фото: © Pravda Komsomolskaya\Russian Look/www.globallookpress.com
Московский комсомолец• Требует проверки

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