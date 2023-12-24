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Николай Басков был вынужден закрыть свою киностудию в Москве

Николай Басков был вынужден закрыть свою киностудию в Москве
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В 2020 году певец открыл киностудию “Королевская гора” вместе с актрисой Александрой Яковлевой. Стало известно, что в этом году компания была ликвидирована.

3 года назад народный артист России Николай Басков и актриса Александра Яковлева совместно открыли киностудию в Москве для съемок исторического фильма. Они планировали создать картину “Князь” об Александре Невском и Золотой Орде. Также в планах было снять ремейк на легендарный фильм “В джазе только девушки”. Но весной прошлого года Яковлевой не стало – она долго боролась с онкологическим заболеванием. И работа киностудии остановилась, а проект законсервировали.

Видимо, золотому голосу России некогда заниматься делами киностудии и снимать кино, поэтому он решил закрыть компанию. По данным Пятого канала, она была ликвидирована еще летом 2023 года.

Перед закрытием киностудия “Королевская гора” была замешана в скандал. Художник-модельер подала в суд на компанию, так как ей не оплатили работу. После суда киностудия должна была возместить более 500 тысяч рублей, но была ликвидирована, и сотрудница не получила никаких выплат.

Стоит отметить, что по документам 51% уставного капитала киностудии принадлежало Николаю Баскову, а 49% – Александре Яковлевой.

24 декабря 2023, 18:53
Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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Юрий Гальцев и кошка. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Анна Большова и лошадь. Фото: Razhden Gamezardashvili/Russian Look/www.globallookpress.com
Олег Газманов и собака. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова и козленок. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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