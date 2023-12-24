Настя Ивлеева извинилась за нашумевшую вечеринку в центре Москвы

Уже несколько дней медиапространство разрывается от скандала, спровоцированного днем рождения Насти Ивлеевой. Виновница торжества попыталась объяснить концепцию праздника.

Дресс-код нашумевшей вечеринки в честь дня рождения Ивлеевой звучал так – “Почти голые”. Среди гостей был Филипп Киркоров, Лолита, Ксения Собчак, Глюкоза и Джиган. Обилие обнаженных частей тела спровоцировало волну негодования в СМИ и соцсетях. Фото и видео с вечеринки попали в публичное поле и вызвали бурю общественного негодования.

Сама Настя долго хранила молчание, но в итоге решила записать видеообращение, где попыталась оправдаться. При этом искренне извиняться она, судя по всему, не сочла нужным. Блондинка считает, что ничего предосудительного в прошедшем мероприятии нет. Да, она указала для гостей определенный дресс-код, но то, как его интерпретировать, они решали сами.

Блогер также высказалась о рэпере Vacio, который пришел на праздник в одном носке. Она уточнила, что он был предупрежден о том, что его вид даже для закрытой вечеринки не уместен, но решил взять ответственность на себя.

Кстати, рэпера уже оштрафовали на 200000 рублей и назначили 15 суток административного ареста. Музыкант публично извинился за непристойный “наряд”.

День рождения Насти Ивлеевой стал поводом для горячих споров в соцсетях. Кто-то считает, что это ее личное дело, и неважно, как она отметила свой праздник. При этом у кого-то многочисленные фото и видео с вечеринки вызвали искреннее возмущение.