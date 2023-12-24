Чехова рассказала, что ее карьере в кино помешали Брежнева и Ходченкова

В новогоднем выпуске шоу “Света вокруг света” Анфиса Чехова сделала признание. Она рассказала, что до сих пор сожалеет о несостоявшейся актерской карьере.



Светлана Бондарчук пригласила звездных гостей к себе для съемок новогоднего выпуска своего шоу. Она задавала им вопросы о прошедшем годе, их успехах и сожалениях. Среди приглашенных звезд была и Анфиса Чехова. В разговоре она поделилась историей о своей оборвавшейся еще много лет назад актерской карьере.



Как оказалось, популярная телеведущая могла бы сыграть одну из главных ролей в известной романтической комедии “Любовь в большом городе” и сожалеет об упущенной возможности.

“Роль сексопатолога, которую сыграла Ходченкова, написали под меня”, – призналась Чехова. Режиссер специально придумал персонажа для нее. Причем сниматься популярная телеведущая должна была вместе с Лизой Боярской. Но в итоге что-то пошло не так, и на роль сексопатолога взяли Светлану Ходченкову. А роль, на которую изначально выбрали Боярскую, отдали Вере Брежневой.

Анфиса Чехова до сих пор сожалеет о том, что не стала актрисой. Из-за того, что в фильм уже утвердили Веру Брежневу, Анфисе отказали, так как двух секс-символов в картине быть не могло. "И меня просто бортанули", — расстраивается телеведущая. Она уверена, что ее карьера в кино сложилась бы удачно, если бы не тот случай.