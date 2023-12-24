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Лазарев похвастался шикарной новогодней елкой вместе с детьми

Лазарев похвастался шикарной новогодней елкой вместе с детьми
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Исполнитель хита "Это все она" сэкономил на праздничном декоре и не прогадал. Сергей Лазарев показал, с каким деревом будет встречать Новый год 2024.

Российский шоу-бизнес живет на широкую ногу, позволяя себе траты на дорогие товары и услуги. Ежегодно артисты, ведущие и статусные блогеры демонстрируют новогодние елки, которые для них оформили по спецзаказу. Однако есть сдержанные звезды, которые наряжают символ Нового года самостоятельно. Наконец, к их числу присоединился певец Сергей Лазарев.

Популярный брюнет снял главное дерево праздника на видео, которое опубликовал в личном канале Telegram. Пышная и высокая зеленая красавица даже не уместилась в кадре полностью. Сергей Лазарев похвастался шикарной новогодней елкой вместе с детьми: дочерью Анной и сыном Никитой.

На верхушке певец установил золотую звезду. Кроме разноцветных шариков и причудливых подвесок, на ветвях "семейного древа" расположена гирлянда, мигающая синими огоньками. Сергей Лазарев показал в деталях, какое чудо будет радовать его в Новый год 2024.

"В этом году мы не заказывали никакие украшения для елки. Мы нарядили ее сами, собственными силами и руками. Елочные игрушки — которые нам дарили, и которые мы покупали сами. Очень красивая елка у нас получилась", — подметил звездный папа.

Напомним, первенец артиста Никита в новом году будет отмечать первый юбилей, а маленькой Анне исполнится 6 лет. Сергей Лазарев обожает своих детей, а они отвечают ему взаимностью.

24 декабря 2023, 06:10
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Telegram / Сергей Лазарев✓ Надежный источник

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