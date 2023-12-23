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Суббота 23 декабря

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Игорь Крутой отметил свою причастность к сериалу "Слово пацана"

Игорь Крутой отметил свою причастность к сериалу "Слово пацана"
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Маэстро российской музыки Игорь Крутой оставил след в нашумевшей картине. Успех сериала "Слово пацана" в том числе и его заслуга.

В дебрях отечественных кинопроектов настоящим прорывом стала история о криминальной молодежи конца 80-х и ее суровой судьбе. Сериал "Слово пацана" с первых серий увлек миллионы зрителей. Сейчас молодые артисты, сыгравшие в ленте, купаются в лучах славы. А настоящего гения, коим является Игорь Крутой, в связке с пацанским кино рассматривают единицы.

А ведь знаменитый композитор отметил свою причастность к сериалу "Слово пацана". На официальной страничке композитора в соцсети Вконтакте появился тематический пост, где указано, что саундтрек к киноленте является его творением.

Никто иной как Игорь Крутой написал музыку к композиции "Как быть" в исполнении Александра Серова. Причем премьера состоялась в 1988 году.

Сейчас песня получила новый виток популярности среди фанатов сериала "Слово пацана". И это в очередной раз доказывает, что некоторые произведения находят своего слушателя вне времени.

Поклонники композитора выразили восхищение его талантом в комментариях к публикации. "Всегда с большой теплотой в душе и наслаждением слушаю все ваши композиции, музыку и песни! Они прекрасны! Благодарю", "Игорь Крутой в тандеме с Александром Серовым создали много замечательных музыкальных произведений!" — отреагировали пользователи Сети.

Примечательно, что достоинства сериала "Слово пацана" комментаторы не упомянули. Все лавры достались творцам музыкального искусства, одним из предводителей которых бессменно является Игорь Крутой.

23 декабря 2023, 21:58
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вконтакте / Игорь Крутой✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кем окружил себя Игорь Крутой

Игорь Крутой на отдыхе вместе с семьей.
Персонально для Льва Лещенко Игорь Крутой написал четыре композиции - "Старый дворик", "Ястреб", "Моя и близкая, и дальняя" и "Девочка из прошлого".
Король отечественной эстрады Филипп Киркоров получил от Игоря крутого восемь композиций, не считая тех, что исполняются дуэтом.
Еще больше - 11 песен Игорь Крутой написал Алле Пугачевой.
Столько же композиций получил от него Николай Басков.
В списке песен Лаймы Вайкуле целых 15 были созданы Игорем Крутым, не говоря уже о том, что написанную в 1997 году "Ветку каштана" они исполняют вместе.
Певица Валерия может похвастаться исполнением трех песен Игоря крутого.
Для Игоря Николаева Крутой написал четыре песни на его же стихи. Примечательно, что среди композиций Филиппа Киркорова от Крутого также есть две песни на стихи Николаева.
Еще одной песней, написанной на стихи Николаева, стала композиция "Ангел-хранитель", которую исполняют Дима Билан, группа "Дискотека Авария", Сергей Лазарев, Ани Лорак и певица Кети Топурия. С последней у Игоря Крутого, судя по фото, сложились отличные отношения.
Для Софии Ротару и Александра Розенбаума Игорь Крутой написал по две композиции.
За свою работу Игорь Крутой получил ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, орден Дружбы, благодарность президента России, а также звания Народного артиста России, Народного артиста Украины и Заслуженного деятеля искусств РСФСР.
Игорь Крутой с семьей.
Игорь Крутой с женой Ольгой.

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