Игорь Крутой отметил свою причастность к сериалу "Слово пацана"

Маэстро российской музыки Игорь Крутой оставил след в нашумевшей картине. Успех сериала "Слово пацана" в том числе и его заслуга.

В дебрях отечественных кинопроектов настоящим прорывом стала история о криминальной молодежи конца 80-х и ее суровой судьбе. Сериал "Слово пацана" с первых серий увлек миллионы зрителей. Сейчас молодые артисты, сыгравшие в ленте, купаются в лучах славы. А настоящего гения, коим является Игорь Крутой, в связке с пацанским кино рассматривают единицы.

А ведь знаменитый композитор отметил свою причастность к сериалу "Слово пацана". На официальной страничке композитора в соцсети Вконтакте появился тематический пост, где указано, что саундтрек к киноленте является его творением.

Никто иной как Игорь Крутой написал музыку к композиции "Как быть" в исполнении Александра Серова. Причем премьера состоялась в 1988 году.

Сейчас песня получила новый виток популярности среди фанатов сериала "Слово пацана". И это в очередной раз доказывает, что некоторые произведения находят своего слушателя вне времени.

Поклонники композитора выразили восхищение его талантом в комментариях к публикации. "Всегда с большой теплотой в душе и наслаждением слушаю все ваши композиции, музыку и песни! Они прекрасны! Благодарю", "Игорь Крутой в тандеме с Александром Серовым создали много замечательных музыкальных произведений!" — отреагировали пользователи Сети.

Примечательно, что достоинства сериала "Слово пацана" комментаторы не упомянули. Все лавры достались творцам музыкального искусства, одним из предводителей которых бессменно является Игорь Крутой.