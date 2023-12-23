Орбакайте исполняет наказ матери: вот почему она такая

Волочкова поразила новым образом Тесты Орбакайте показала сына Игры Сонник

Топ новостей недели

Суд отказал детям Градского в увеличении доли наследства: подробностиСуд отказал детям Градского в увеличении доли наследства: подробности Стало известно, где похоронят Сергея ПенкинаСтало известно, где похоронят Сергея Пенкина Выезжают после праздников: Пугачева решила перевезти семью в новую странуВыезжают после праздников: Пугачева решила перевезти семью в новую страну Жена Костомарова выложила детям правду об отце-инвалидеЖена Костомарова выложила детям правду об отце-инвалиде

Лента новостей

Суббота 23 декабря

21:58Игорь Крутой отметил свою причастность к сериалу "Слово пацана" 21:33Что надеть на корпоратив: пять идей для вечеринки с коллегами 20:20Стриженова символично оставляет сцену: Ну вот и все 18:08Орбакайте исполняет наказ матери: вот почему она такая 16:30Восьмилетняя дочь Николаева поразила мать своим пением: Волшебно 13:19Раскрывшая любовь Муцениеце и солист "Иванушек" поцеловались на камеру 10:07Новогодние и рождественские фильмы для всей семьи: что посмотреть на выходных 18:01Как у принца: раскрыта стоимость роскошного гроба Дмитрия "Пухляша" Красилова 17:45Жених уехал: Волочкова сделала заявление о сорвавшейся свадьбе 17:02Регламент прощания с "Пухляшом" Красиловым изменили после звонка с Первого канала 16:05Прилучный честно рассказал о допущенной с женой ошибке 14:26Певица Слава высмеяла устроивших разврат на вечеринке Ивлеевой звезд 12:51Хочет родить третьего: Подольская готова стать многодетной мамой 10:42Больше не Айгуль: 14-летняя Пересильд обескуражила дерзким образом 10:19Искусственная или настоящая: какая новогодняя елка безопаснее для дома 09:53Начнут действовать с 1 января: россиян предупредили о новых штрафах 09:19Профилактика и внимание: как не подхватить инфекцию перед Новым годом 08:43Топ-5 опасных новогодних детских подарков 08:11Мне так не везет: Сергей Зверев пожаловался на любовников 07:49Моя боль: Маша Распутина о психических заболеваниях и отсталости своих дочерей 07:02Настоящая ли икра? Три способа распознать подделку 06:20Новогодний стол для диабетиков: четыре главных правила 04:45Туриченко из "Иванушек" раскрыл свои планы на Новый год 03:10Топ-4 способа экономии при перелете в праздничные дни 02:38Эти два продукта разрушат камни в почках и не дадут образоваться другим 02:06Выбросите будильник: раскрыт секрет идеального пробуждения утром 16:47Утяшева и Воля без стеснения продемонстрировали страсть на публике 16:02Бузова откровенно рассказала о своей тяжелой женской доле 13:54Киркоров, Лолита и другие устроили разврат на тусовке: наряды звезд повергли в шок 11:43Утрата для Орбакайте и Преснякова: ушел из жизни классик отечественной эстрады 07:53Праздник в тишине: регионы могут остаться без новогодней пиротехники 07:30Названо безопасное количество сахара для школьников 06:56Золотые яйца: цены на любимый продукт вновь поползли вверх 05:28Где похоронят Пухляша: родственники Красилова решили вопрос кардинально 04:40Причина известна: Анатолий Цой упал в обморок на съемках 03:49Категорически запрещено: кому нельзя есть селедку 03:08Газлайтер, абъюзер или нормальный мужчина? Супруг Глюкозы определил место женщин 02:26Три правила питания: как не допустить развития диабета 02:02Так организм реагирует на зиму: пять сезонных изменений 20:01Анастасия Волочкова рассказала о желаемых подарках на день рождения 18:09"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд 16:35Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина* 15:11Уехавшая Нетребко кардинально изменила внешность: что она с собой сделала 13:12Как живет страдающая деменцией Светличная сейчас: детали раскрыл друг семьи 11:28Стрижка "под мальчика": Волочкова огорошила публику новой прической 08:03Выгнали с вещами: старенькая Лидия Федосеева-Шукшина осталась без квартиры 06:31Два популярных народных лекарства хотят запретить 06:07Вильфанд: на Москву надвигается мрачная оттепельная погода 05:35Польза или вред: майонез в блюдах на новогоднем столе 04:40Медленно идет: Николай Басков рассказал об огромной проблеме
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Орбакайте исполняет наказ матери: вот почему она такая

Орбакайте исполняет наказ матери: вот почему она такая
751

На зимней вечеринке журнала Hello Russia певица заговорила о наставлениях Аллы Пугачевой. Исполнительница хита "Пьяная вишня" прислушалась к матери.

За последние пару лет о репутации звездной наследницы было сказано немало. И коллеги, и рядовые россияне оценивали внешние данные блондинки и ее способность удержаться в российском шоу-бизнесе. Вопреки козням завистников Кристина Орбакайте гнет свою линию в карьере и выглядит потрясающе.

52-летняя звезда не изнуряет себя диетами, чтобы сохранять женскую привлекательность. Журналисты выяснили, что Кристина Орбакайте исполняет наказ матери: вот почему она такая.

На светском мероприятии наследница Примадонны рассказала, что Алла Пугачева передала ей ценные наставления, благодаря которым у нее отсутствует необходимость запрещать себе калорийную пищу и голодать. Кристина Орбакайте придерживается нескольких правил.

Артистка не боится есть сладости. Наоборот, она считает, что нужно иногда себе его позволять, а вот от соленого лучше совсем отказаться. Этот совет много лет назад дала ей Алла Борисовна.

Также Примадонна наказала дочери пить 2 литра воды в день и есть больше зелени и овощей. Это залог здоровья и красоты. Кристина Орбакайте призналась, что ее любимое блюдо – это салат из овощей, укропа и петрушки. Он может зарядить певицу энергией на несколько часов.

Еще один секрет от знаменитой мамы – отдавать предпочтение зеленому или травяному чаю. Кристина Орбакайте старается соблюдать и этот наказ, но иногда позволяет себе две или три чашки кофе.

Алла Пугачева набралась опыта и мудрости, поэтому имеет право делиться познаниями с родными. Кристина Орбакайте объявила, что всегда прислушивалась к советам своей мамы и ни разу об этом не пожалела.

23 декабря 2023, 18:08
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
ProZvezd✓ Надежный источник

Фоторепортаж

От гадкого утенка до прекрасного лебедя: путь Кристины Орбакайте

Кристина Орбакайте. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте и Юрий Никулин в фильме &quot;Чучело&quot;. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте и Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Игорь Крутой отметил свою причастность к сериалу "Слово пацана"

Игорь Крутой отметил свою причастность к сериалу "Слово пацана"
Маэстро российской музыки Игорь Крутой оставил след в нашумевшей картине. Успех сериала "Слово пацана" в том числе и его заслуга. В дебрях отечественных кинопроектов настоящим прорывом стала история о криминальной молодежи конца 80-х и ее суровой судьбе.

Стриженова символично оставляет сцену: Ну вот и все

Стриженова символично оставляет сцену: Ну вот и все
Знаменитость обратилась к многочисленным поклонникам. Екатерина Стриженова дождалась красивый финал. Многогранный творческий путь этой звезды театра и кино вызывает массовое восхищение.

Восьмилетняя дочь Николаева поразила мать своим пением: Волшебно

Восьмилетняя дочь Николаева поразила мать своим пением: Волшебно
В семье композитора подрастает маленькая принцесса. Игорь Николаев может открыть перед наследницей большое будущее. 63-летний народный артист России помог добиться успеха в шоу-бизнесе многим женщинам.

Раскрывшая любовь Муцениеце и солист "Иванушек" поцеловались на камеру

Раскрывшая любовь Муцениеце и солист "Иванушек" поцеловались на камеру
На съемках новогоднего шоу случилось неожиданное. Агата Муцениеце и Андрей Григорьев-Аполлонов хорошо смотрятся вместе. На долю звезды сериала "Закрытая школа" выпало немало испытаний.

Как у принца: раскрыта стоимость роскошного гроба Дмитрия "Пухляша" Красилова

Как у принца: раскрыта стоимость роскошного гроба Дмитрия "Пухляша" Красилова
В Москве простились с музыкантом и актером Дмитрием "Пухляшом" Красиловым. Корреспондент "Дни.ру" побывал на траурной церемонии. Шикарный гроб с телом 29-летнего Красилова был выставлен в центре большого зала похоронного дома "Некрополь".

Выбор читателей

22/12ПтнРегламент прощания с "Пухляшом" Красиловым изменили после звонка с Первого канала 22/12ПтнМне так не везет: Сергей Зверев пожаловался на любовников 22/12ПтнКак у принца: раскрыта стоимость роскошного гроба Дмитрия "Пухляша" Красилова 22/12ПтнПевица Слава высмеяла устроивших разврат на вечеринке Ивлеевой звезд 22/12ПтнМоя боль: Маша Распутина о психических заболеваниях и отсталости своих дочерей 22/12ПтнЖених уехал: Волочкова сделала заявление о сорвавшейся свадьбе