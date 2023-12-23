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Суббота 23 декабря

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Восьмилетняя дочь Николаева поразила мать своим пением: Волшебно

Восьмилетняя дочь Николаева поразила мать своим пением: Волшебно
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В семье композитора подрастает маленькая принцесса. Игорь Николаев может открыть перед наследницей большое будущее.

63-летний народный артист России помог добиться успеха в шоу-бизнесе многим женщинам. В его небывалом таланте и влиятельном положении на отечественной эстраде сомнений нет. Сейчас Игорь Николаев покровительствует сразу двум интересным особам из близкого окружения — жене Юлии Проскуряковой и дочке Веронике.

Супруга композитора уже проявила себя и в музыкальной индустрии, и в кино. Вместе с мужем она подает ребенку хороший пример. С раннего детства восьмилетняя Вероника приобщается к искусству, играет на фортепиано и занимается вокалом.

Какой профессиональный путь она выберет в будущем, пока не понятно. Однако поклонники звездной семьи уверены, что Игорь Николаев окажет поддержку наследнице именно в сценическом направлении.

В официальном аккаунте Telegram Юлия Проскурякова разместила видео с детского утренника, на котором дочь исполнила музыкальную композицию в составе хора музыкальной школы. Судя по кадрам, Вероника очень старалась. И это того стоило – на записи вокал чистый и проникновенный.

Восьмилетняя дочь Игоря Николаева поразила мать своим пением. Об этом Юлия Проскурякова заявила в описании к ролику. Наверняка звездная мама гордится своим ребенком.

"Как это волшебно, когда детки так поют Счастья ВАМ, дорогие! С Наступающим!" — обратилась к аудитории блога Юлия Проскурякова.

Напомним, о творческом потенциале Вероники стало ясно еще три года назад, когда Игорь Николаев представил ее первую песню собственного сочинения. Сразу видно — гены!

23 декабря 2023, 16:30
Фото: Interpress / Russian Look / www.globallookpress.com
Telegram / @YuliaProskyriakova✓ Надежный источник

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