Жених уехал: Волочкова сделала заявление о сорвавшейся свадьбе

Анастасия Волочкова предстала в блоге в необычном виде. В новом ролике артистка посетовала на неудачи в личной жизни, позируя в новогоднем наряде рядом с настоящими оленями.

Знаменитую балерину часто называют одной из самых обсуждаемых персон российской сцены. Но несмотря на свою популярность, звезде удается оставаться загадкой для публики. Поэтому поклонники никогда не знают, чем Анастасия Волочкова удивит их на этот раз.

А изумлять своих подписчиков, как известно, артистка очень любит. Сегодня в блоге блондинки появился очередной ролик неожиданного содержания. На видео балерина предстала в поистине сказочном образе. Знаменитость снялась на заснеженной улице в пышном платье красного цвета и белой шубе. А рядом со "снегурочкой" отечественной эстрады красовались два самых что ни на есть настоящих оленя.

Красочным зрелищем Анастасия Волочкова решила не ограничиваться. Позируя рядом с величественными животными, звезда сделала заявление о своей сорвавшейся свадьбе. Танцовщица напомнила, что год назад планировала выйти замуж, но торжество не состоялось. И вот те самые олени, которых блондинка так долго искала для своего бракосочетания, наконец оказались у ее дома.

"Олени здесь, а жених уехал", – поиронизировала над ситуацией артистка.

Раз уж главные атрибуты идеальной свадьбы уже найдены, дело остается за малым. Возможно, скоро в жизни артистки объявится и достойный жених. А если звезда поторопится с поисками, то успеет выйти замуж как раз к своему дню рождения, который состоится 20 января. Ранее "Дни.ру" писали, что Анастасия Волочкова рассказала о желаемых подарках на 48-летие.