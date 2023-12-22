Прилучный честно рассказал о допущенной с женой ошибке

Павел Прилучный откровенно поделился с аудиторией в социальных сетях своим опытом.

За последние три года в жизни звезды "Мажора" произошло множество изменений. Известный актер успел развестись, жениться во второй раз и стать многодетным отцом. Теперь Павел Прилучный наслаждается семейным счастьем в особняке, которые приобрел вместе с супругой Зепюр Брутян.

Многим просторный дом звездной четы может показаться идеальным по всем параметрам. Но не зря говорят, что нет предела совершенству. Вероятно, актер и его жена придерживаются такого же мнения, поэтому не перестают делать свое гнездышко еще уютнее.

Накануне Павел Прилучный честно рассказал в своих социальных сетях об ошибке, которую они с женой допустили при обустройстве дома. Артист поделился, что изначально в их доме не был предусмотрен камин. Супруги не захотели мириться с этим недостатком и начали искать решение. Однако прийти к идеальному результату им удалось не сразу.

"Мы какое-то время пытались обмануть себя биокамином, но это было совсем не то", – пооткровенничал актер.

К счастью, пара смогла найти выход из неприятной ситуации. Супруги без сожалений отказались от имитации камина, осознав свою ошибку, и решились на строительные работы. Теперь вся семья может проводить теплые вечера в гостиной у настоящего огня. В доказательно Павел Прилучный прикрепил трогательное видео, на котором его запечатлели сидящим у обновки с маленьким сыном.

А ранее "Дни.ру" писали о том, куда уходит Павел Прилучный в порыве чувств.