Больше не Айгуль: 14-летняя Пересильд обескуражила дерзким образом

Стало известно, что совсем скоро сыгравшая скромную школьницу Анна Пересильд предстанет перед зрителями в другом амплуа.

Нашумевший сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+) непрерывно обсуждают уже несколько недель. Проект стартовал на онлайн-платформах в начале ноября и полюбился зрителям с первых же серий. А актеры, воплотившие образы главных героев, мгновенно стали кумирами молодежи. Особенно внушительной армией поклонников обзавелась талантливая Анна Пересильд.

С момента премьеры сериала число подписчиков 14-летней артистки в соцсетях перевалило за полмиллиона. Очевидно, после такого громкого успеха дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя ждет еще много интересных проектов и ролей. Одну из них зрители смогут увидеть уже в следующем месяце.

В начале января на экраны выходит второй сезон популярного сериала "Нежность". В этом проекте Анна Пересильд предстала в роли дочери одного из главных героев, которого сыграл знаменитый актер Евгений Цыганов, и обескуражила дерзким образом.

На кадрах, которые опубликовала Экспресс газета, юная звезда появилась в наряде с сетчатыми колготками, с ярким макияжем и розовыми прядями в волосах. Если героиня актрисы в "Слове пацана" была девушкой очень скромной и сдержанной, то нынешняя от нее разительно отличается. Впрочем, и без того понятно, что дочь Юлии Пересильд больше не Айгуль. Ведь сериал подошел к концу, и теперь Анна Пересильд готова удивлять зрителей новыми перевоплощениями.