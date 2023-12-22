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Пятница 22 декабря

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Профилактика и внимание: как не подхватить инфекцию перед Новым годом

Профилактика и внимание: как не подхватить инфекцию перед Новым годом
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Впереди долгожданные каникулы и самый любимый семейный праздник. Как не подхватить инфекцию перед Новым годом? Специалисты делятся советами.

Считанные дни остаются до Нового года. Разболеться и слечь с высокой температурой будет очень обидно. Все планы, встречи и посиделки придется отменить. Телеканал "360" публикует советы, которые помогут избежать неприятной ситуации в конце года.

Профилактика заболевание респираторными инфекциями должна быть комплексной и включать:

  • Вакцинацию. Прививки следует ставить заранее, согласно национальному календарю. Подобная подготовка поможет сформироваться иммунитету до начала всплеска сезонных недугов.
  • Поддержку организма. Обязательно помогайте себе витаминами и специальными средствами для профилактики. Помните, что назначить препараты может только врач после изучения результатов анализов.
  • Здоровый образ жизни. Лучше отказаться от курения, употребления алкоголя. Обязательно давайте организму адекватную физическую нагрузку.

RT напоминает, что сейчас в российских регионах чаще всего у пациентов диагностируют ОРВИ, грипп и коронавирус. Дополнительной защитой от заболевания может стать медицинская маска. Важно только помнить о режиме ее замены – не реже одного раза в два часа.

Необходимо помнить и о распространении микроплазменной пневмонии. Диагностировать ее может только врач. При высокой температуре, слабости и одышке следует незамедлительно обратиться за квалифицированной помощью, пишет "Царьград", самолечение может быть крайне опасным.

22 декабря 2023, 09:19
Человек в медицинской маске. Фото: © Bulkin Sergey\ news.ru/www.globallookpress.com
Телеканал "360"✓ Надежный источник

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