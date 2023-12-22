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Пятница 22 декабря

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Мне так не везет: Сергей Зверев пожаловался на любовников

Мне так не везет: Сергей Зверев пожаловался на любовников
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Известный стилист много работает, поэтому ему необходимо хорошо отдыхать. Оказалось, что шоумену часто мешают сделать это любовники.

60-летний артист не теряет популярности. Ему приходится много передвигаться по стране. Сергей Зверев рассказал, что для бодрости и полноценного восстановления сил ему требуется хорошо высыпаться. К сожалению, не всегда получается это сделать в отелях. "Пятому каналу" стилист пожаловался на любовников.

"Мне так не везет! Все время, когда меня селят, у меня со всех сторон люди громко любят друг друга. Теперь я сразу прошу, чтобы меня поселили в нормальное место. Поэтому мне выбирают номер так, чтоб с двух сторон хотя бы никого не было", — рассказал артист.

Если же из соседнего номера все равно слышны любовные шорохи и стоны, то Сергей Зверев не стесняется лично попросить постояльцев быть потише. Часто бывает, что стилисту приходится ночевать в отелях даже, когда он в Москве. Масштабные мероприятия длятся долго и забирают огромное количество сил. Уже не хочется ехать домой, поэтому мужчина предпочитает сначала отдохнуть. Бывает же, что костюм артиста настолько экстравагантен, что он не решается идти домой пешком после мероприятия.

Напомним, что эпатажный шоумен один из долгожителей отечественной сцены. Сначала он прославился как гениальный парикмахер-стилист. Среди его звездных клиенток были и Алла Пугачева, и Людмила Гурченко, и Лайма Вайкуле. Останавливаться на достигнутом Сергей Зверев не стал. Он попробовал петь. записал несколько синглов, ставших очень популярными. Мужчина снимался в кино и даже играл в театре. Сейчас он разведен, за плечами стилиста четыре официальных брака.

22 декабря 2023, 08:11
Сергей Зверев. Фото: © Anatoly Lomokhov\ Global Look Press/www.globallookpress.com
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