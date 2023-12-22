Моя боль: Маша Распутина о психических заболеваниях и отсталости своих дочерей

Известная артистка с большой неохотой рассказывает о девочках. Пока они не радуют мать своими успехами.

У певицы от отношений с мужчинами есть две дочери. К большому сожалению матери, они пока не радуют ее успехами. Об этом Маша Распутина сама не раз рассказывала в многочисленных интервью. Как сейчас живут женщины, рожденные звездой, сообщает "Пятый канал".

Лидия Ермакова

Сейчас старшей дочери Маши Распутиной 38 лет. Она рождена во время брака звездной мамы с ее продюсером Владимиром. Исполнительница хита "Ты упал с Луны" рассказывала о наличии у ее ребенка психических отклонений. Лидия долгое время провела в специализированной клинике, жила в монастыре.

"Лида — это моя боль, с которой мне придется мириться всю жизнь. У нее могут быть какие-то голоса, галлюцинации", – рассказывала Распутина.

Долгое время известная мать не могла выстроить диалога с ребенком. С 2018 года нездоровая дочь звезды на постоянной основе живет в специализированном интернате. Женщины смогли наладить общение.

Мария Захарова

Вторая дочь Распутиной появилась на свет 23 года назад. Ее отцом является Виктор – сожитель популярной певицы. Вместе пара уже четверть века, но официально они так и не расписаны. Плод их любви родителей не радует. Мария получила известность благодаря череде скандалов.

"Она еще глупая у меня девица. Всегда отставала немного от своих сверстников. Развитие у нее позднее лет на пять. Один раз ради шоу она начала снимать нас", – делилась мать Марии откровениями.

Сейчас младшая дочь певицы живет вместе с родителями. Из-за возможных провокаций и съемки ее выселили в домик для гостей. Сама Мария Захарова четких планов на жизнь пока не имеет.