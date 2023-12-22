Новогодний стол для диабетиков: четыре главных правила

Праздник в нашей стране традиционно ассоциируется с угощениями. Специалисты предупреждают, что для лиц с диабетом важно правильно расставить акценты в еде.

Хроническое заболевание накладывает на человека определенные ограничения, в том числе и в рационе. В новогоднюю ночь всем хочется побаловать себя вкусными угощениями. Gazetametro.ru рассказывает, какие правила следует соблюсти лицам, страдающим диабетом, при подготовке праздничного стола.

Перед началом веселых посиделок следует нормализовать уровень глюкозы. Будет огромной ошибкой пропускать основные приемы пищи перед ночью 31 декабря. Больным диабетом необходимо питаться по ранее установленному расписанию. Если допустить голодание, то существует риск переесть и превысить уровень сахара в крови.

Новогодний стол для диабетиков должен содержать: