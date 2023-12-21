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Четверг 21 декабря

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Утяшева и Воля без стеснения продемонстрировали страсть на публике

Утяшева и Воля без стеснения продемонстрировали страсть на публике
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Ляйсан Утяшева опубликовала в личном блоге пикантный ролик, в котором снялась вместе с супругом Павлом Волей.

Поклонники часто говорят, что перестанут верить в любовь, если брак спортсменки и комика когда-нибудь распадется. К счастью, пока о разводе пары не может быть и речи. На сегодняшний день этот союз считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Ведь Ляйсан Утяшева и Павел Воля по-прежнему смотрят друг на друга с обожанием, несмотря на годы совместной жизни.

Некоторые подшучивают над тем, насколько часто и трепетно бывший резидент Comedy Club говорит о своей жене. Однако супругов насмешки злых языков не слишком заботят. Они не только игнорируют обидные слова, но и открыто демонстрируют свое счастье назло ненавистникам в социальных сетях.

На днях Ляйсан Утяшева и Павел Воля без стеснения продемонстрировали страсть на публике. Гимнастка опубликовала в личном блоге довольно пикантный ролик, в котором снялась вместе с мужем. На камеру попал момент, как супруги прошлись в обнимку на мероприятии.

Будто не замечая посторонних глаз и включенной камеры, Воля опустил руку на бедра жены. В первую секунду Утяшева одернула мужа, а затем шуточно хлопнула комика по ягодице, повторив его жест. В подписи к ролику спортсменка похвасталась, что им с супругом удается сохранять страсть в отношениях даже спустя 15 лет брака.

Надо сказать, союз звездной пары действительно заслуживает восхищения. Но даже в таком идеальном браке могут возникать подводные камни, скрытые от глаз публики. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ляйсан Утяшева раскрыла неожиданный нюанс семейной жизни с Павлом Волей.

Фото: соцсети/@liasanutiasheva

21 декабря 2023, 16:47
Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Утяшева показала страсть на шоу

Ляйсан Утяшева
Во время театрализованного спортивного гимнастического шоу "Легенды спорта".
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева.
Гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина во время выступления.
Телеведущая, гимнастка Ляйсан Утяшева.
Главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк.
Трехкратный призер олимпийских игр в санном спорте Альберт Демченко с дочкой Викой.
Трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева.
Телеведущая, гимнастка Ляйсан Утяшева и четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

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