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Четверг 21 декабря

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Киркоров, Лолита и другие устроили разврат на тусовке: наряды звезд повергли в шок

Киркоров, Лолита и другие устроили разврат на тусовке: наряды звезд повергли в шок
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Накануне в столице прогремела жаркая вечеринка Насти Ивлеевой. На мероприятии для взрослых знаменитости продемонстрировали всю свою смелость и раскрепощенность.

С каждым декабрьским днем новогодняя ночь становится все ближе, а предпраздничные тусовки – громче. Особенно активно в этот период бурлит светская жизнь в столице. Российские звезды практически беспрерывно блистают на мероприятиях и красуются перед публикой в новых нарядах. А иногда и вовсе выходят в свет практически без одежды.

Облегчить жизнь всем тем, кто уже устал позировать на красных дорожках в роскошных, но зачастую неудобных образах, решила интернет-звезда Анастасия Ивлеева. Накануне вечером блогерша организовала в Москве вечеринку для взрослых. Предполагалось, что приглашенные полностью раскрепостятся и появятся на мероприятии в минимальном количестве одежды. И, надо сказать, гости с этой задачей справились даже слишком хорошо.

"Голую" вечеринку Насти Ивлеевой посетили многие знаменитости. Более того, представители шоу-бизнеса устроили на тусовке самый настоящий разврат. Образов, удивляющих своей смелостью и откровенностью, в этот вечер было немало. Но наряды некоторых звезд буквально повергли в шок.

Филипп Киркоров похвастался обновленным телом, облачившись в костюм-сетку. Лолита Милявская прикрыла то, что публике не следует видеть, кружевным бельем и прозрачным комбинезоном. Дима Билан тоже не стал нарушать дресс-код и без стеснения продемонстрировал упругий торс. Но главной достопримечательностью вечера стал драгоценный камень, украсивший ягодицы виновницы праздника. Рассмотреть изюминку образа Насти Ивлеевой поближе можно на снимках, опубликованных в телеграм-канале "Дни.ру".

21 декабря 2023, 13:54
Лолита Милявская и Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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