Утрата для Орбакайте и Преснякова: ушел из жизни классик отечественной эстрады

Неожиданно стало известно о потере, которую понесли многие российские артисты.

Не секрет, что выдающегося голоса, харизмы и умения держаться на сцене недостаточно, чтобы завоевать признание публики. Ведь слушатели влюбляются не только в самого артиста, но и в тексты его песен. А свои хиты, как известно, далеко не все исполнители пишут самостоятельно. Известный поэт-песенник Валерий Сауткин был как раз одним из тех, кто сочинял любимые народом строки.

За свою карьеру автор написал песни для многих звезд российской эстрады. В их число вошли Кристина Орбакайте, Владимир Пресняков, Игорь Николаев, Александр Градский, Сергей Минаев и другие знаменитые артисты. Создавая композиции, которым подпевала вся страна, поэт-песенник стал важной частью мира музыки. Казалось, благодаря его таланту на свет смогут появиться еще десятки и сотни хитов. Однако вчера, 20 декабря, жизнь Валерия Сауткина оборвалась.

Сегодня стало известно, что классик отечественной эстрады ушел из жизни, находясь у себя дома. 80-летнего автора песен обнаружили мертвым в квартире на улице Чаплыгина в Москве. Как уточняют СМИ, в момент кончины он лежал в кровати.

Точная причина, по которой поэт-песенник покинул этот мир, пока не сообщается. Но одно можно сказать наверняка. Уход автора стал большой утратой для Кристины Орбакайте, Владимира Преснякова и других артистов, которые исполняли написанные им хиты. Из-под пера Валерия Сауткина вышли такие известные композиции, как "Крутится волчок", "Папа, ты сам был таким", а также многие другие.

Ранее "Дни.ру" писали о еще одной потере. Несколько дней назад не стало знаменитого "Пухляша" из клипа группы Little Big.