Где похоронят Пухляша: родственники Красилова решили вопрос кардинально

Уход из жизни обаятельного артиста стал шоком. Его не стало в возрасте 29 лет. Родственники рассказали, где найдет последний покой Дмитрий Красилов.

Любимый миллионами Пухляш был обнаружен в собственной квартире. По предварительным данным, сообщает RT, причиной скоропостижной смерти артиста стала сердечная недостаточность. Непростая ситуация со здоровьем осложнялась высокой физической активностью мужчины и лишним весом.

Телеканал "360" выяснил у представителя погибшего артиста, где будут проходить похороны Пухляша.

"Прощание будет здесь, похороны будут на родине", — сообщил мужчина, не называя конкретных дат.

Напомним, что Дмитрий Красилов родился и вырос в городе Заринск Алтайского края. Именно оттуда начался его творческий путь. Мужчина начал танцевать с восьми лет, а после школы поступил в институт культуры. Всемирную популярность Пухляш получил после съемок в клипе на песню "UNO". Его полюбили за оригинальность, непосредственность и невероятную пластичность. Красилова даже получил признание авторитетного зарубежного издания. Танцор стал одним из самых перспективных россиян до 30 лет.

К большому сожалению, Дмитрий Красилов не дожил до юбилея. Близкие друзья вспоминают о его мечте. Мужчина хотел широко отметить свою день рождения, пригласив огромное количество людей. Жизнь распорядилась иначе – Пухляшу теперь навсегда 29. При этом он не раз говорил, что чувствует приближение смерти, пишет "Царьград".

"Я знаю, что долго не проживу", – сообщал Красилов.

Многие считали, что таким странным образом популярный танцор шутит. К большому сожалению, слова оказались пророческими. Дмитрий так и не успел обзавестись семьей, о которой так мечтал.