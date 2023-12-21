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Четверг 21 декабря

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Причина известна: Анатолий Цой упал в обморок на съемках

Причина известна: Анатолий Цой упал в обморок на съемках
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Сейчас певец чувствует себя намного лучше. Представитель артиста рассказал, что на самом деле произошло на съемках.

34-летний артист работает по очень напряженному графику. Анатолий Цой задействован в ТВ-проектах, выступает на концертах и занимается сольной карьерой. Всегда полный сил певец неожиданно для всех упал в обморок. Это случилось накануне во время съемок клипа, сообщает "Пятый канал".

Представитель артиста Катерина Урлова рассказала о причинах произошедшего. Организм Анатолия Цоя в последние дни испытывал серьезные перегрузки и отреагировал таким неприятным образом. Сейчас угроза для жизни и здоровья певца отсутствует. Более того, исполнитель хита "Она попала" уже вернулся к активной работе.

"Эта была кратковременная потеря сознания от общего перенапряжения организма", — поставила точку в пересудах пиар-менеджер певца.

Катерина Урлова также подчеркнула, что за текущий год ее подопечный совершил больше сотни перелетов по всему миру. При этом у мужчины по-прежнему огромное количество планов и проектов, которые он мечтает реализовать в ближайшее время.

Напомним, что Анатолий Цой проложил путь к вершинам славы самостоятельно. сначала он покорил родной для себя Казахстан. С 2014 года начал работать на территории Российской Федерации. Молодой мужчина до 2020 года был солистом в проекте "MBAND". Всенародную любовь получил благодаря превосходным вокальным данным, которые удалось продемонстрировать в "Маске". Цой стал победителем первого сезона. После этого последовала целая череда хитов, которые оказались в плей-листах сотен россиян.

О личной жизни Анатолий старается не распространяться. При этом он не стесняется заявлять, что главная женщина в его жизни – мама.

21 декабря 2023, 04:40
Анатолий Цой. Фото: © Komsomolskaya Pravda\Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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