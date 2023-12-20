Волочкова поразила новым образом Тесты Орбакайте показала сына Игры Сонник

Топ новостей недели

Суд отказал детям Градского в увеличении доли наследства: подробностиСуд отказал детям Градского в увеличении доли наследства: подробности Жена Костомарова выложила детям правду об отце-инвалидеЖена Костомарова выложила детям правду об отце-инвалиде Умер "Пухляш" из клипа группы Little BigУмер "Пухляш" из клипа группы Little Big Выезжают после праздников: Пугачева решила перевезти семью в новую странуВыезжают после праздников: Пугачева решила перевезти семью в новую страну

Лента новостей

Среда 20 декабря

18:09"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд 16:35Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина* 15:11Уехавшая Нетребко кардинально изменила внешность: что она с собой сделала 13:12Как живет страдающая деменцией Светличная сейчас: детали раскрыл друг семьи 11:28Стрижка "под мальчика": Волочкова огорошила публику новой прической 08:03Выгнали с вещами: старенькая Лидия Федосеева-Шукшина осталась без квартиры 06:31Два популярных народных лекарства хотят запретить 06:07Вильфанд: на Москву надвигается мрачная оттепельная погода 05:35Польза или вред: майонез в блюдах на новогоднем столе 04:40Медленно идет: Николай Басков рассказал об огромной проблеме 04:02Десятки миллионов: Дима Билан приобрел очередную элитную недвижимость 03:24ТОП-5 необычных способов встретить Новый год 02:56Оказалась на краю: Мадонна огорошила неожиданным признанием 02:13Пока вы крепко спите: ТОП-5 метаморфоз тела 01:44Обнаружено еще одно полезное свойство чернослива для женщин 17:06Имеет ли женщина право взыскать алименты с донора спермы: ответ юриста 16:36Что будет модно в 2024 году? Рассказал Александр Васильев 15:48Муцениеце на всю страну призналась в любви дорогому человеку 15:22В Москве накануне Нового года прошел большой Благотворительный концерт 14:32Повзрослел и возмужал: Орбакайте вывела в свет непубличного чеченского сына 12:15Стало известно об отъезде перенесшего операцию Николаева 12:12Актриса Волкова не успевает думать о браке из-за занятости на сцене 12:12Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 31 декабря 10:53"Переживал болезнь": известный артист высказался о внезапном уходе "Пухляша" 08:55Меня выгнали: Сергей Соседов остался без любимой работы 08:12Что делать при повреждении авто новогодним фейерверком 07:31Дима выглядел уставшим: раскрыта вероятная причина смерти "Пухляша" 06:55Врач объяснил основы поведения при магнитной буре 06:08Я его ругаю: Жасмин раскрыла секретный метод воспитания младшего сына 05:29Есть на каждом новогоднем столе: ТОП-5 опасных продуктов 04:51Ксения Бородина перестала скрывать важные изменения в жизни 01:51Только мешает в борьбе со стрессом: чем не стоит заедать проблемы 01:31Три этих предмета в доме мешают забеременеть: оглянитесь и избавьтесь 20:26Умер "Пухляш" из клипа группы Little Big 16:4841-летний Антон Зацепин раскрыл секрет молодости 16:42"Это тяжело": Пересильд рассказала о состоянии дочери после съемок в "Слове пацана" 14:43Хромал и с трудом передвигался: Буйнов напугал народ внешним видом на публике 13:37Хакамада показала редкие кадры с особенной дочерью 12:11В знак протеста: почему Стас Пьеха отказывался слушать песни бабушки 08:55Вот это подарочек: в платежках ЖКХ может появиться новая строка 08:21Телефонные мошенники: как не остаться без денег в Новый год 07:22Ничего не должен: дочь Иосифа Пригожина пытается самостоятельно выжить после инсульта 05:41Ню и снег: Анастасия Волочкова вновь взялась за старое 02:13Два секрета сохранения здоровья кожи во время сильных морозов 01:50Мания или норма: когда уборка начинает напоминать помешательство 01:25Оксана Федорова раскрыла секрет красоты и молодости 00:54Назван полезный для пожилых людей продукт питания 00:29Есть в каждом доме: пять лучших средств для облегчения боли в горле 18:12Какие проблемы решает эндокринолог: три самых распространенных недуга 18:05Дмитрий Маликов решил нарушить семейную новогоднюю традицию
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд

"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд
492

Накануне в столичной пятизвездочной гостинице Carlton состоялось мероприятие, которое посетили все сливки общества. На красной дорожке представители шоу-бизнеса были один краше другого.

Если в некоторых других странах звезды могут позволить себе выйти из дома в неглиже, то в России такое явление встретить едва ли возможно. Наши знаменитые соотечественники даже на обычную прогулку прихорашиваются так, будто их будут снимать сотни камер. А уж на светские мероприятия представители российского шоу-бизнеса и вовсе собираются, как в последний раз.

Накануне в гостинице Carlton состоялось важное в мире моды событие – 13-я ежегодная премия Fashion New Year Awards. Разумеется, показать себя на столь грандиозном мероприятии пришли все самые знаменитейшие и достойнейшие. Поэтому вечер оказался богат не только на прославленные лица, но и на ослепительные образы.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Анастасия Волочкова блеснула на красной дорожке новой прической. Балерина привлекла к себе внимание со вкусом подобранным образом, а некоторые ее коллеги решили пойти другим путем. Они предпочли сразить всех присутствующих дороговизной, блеском и откровенностью своих нарядов.

Ольга Бузова появилась на мероприятии в сверкающем образе тотал-блэк. Сергей Зверев подчеркнул свой статус и стиль, облачившись в золото. Любовь Успенская не стала уподобляться любителям блесток и покрасовалась в строгом костюме. Перечислять роскошно одетых звезд можно бесконечно, но лучше увидеть своими глазами!


Впрочем, некоторые предпочли бы этот парад красоты не лицезреть и вовсе. Когда кадры с красной дорожки оказались на просторах Интернета, на блеснувших там вылился бесконечный поток критики и осуждения.

"Фрик-шоу", "Сборище фриков", "Какие все жуткие", – жестко высмеяли разодетых российских звезд в Сети.

20 декабря 2023, 18:09
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Заслуживают восхищения: 10 российских звезд шоу-бизнеса с безупречной репутацией

Николай Дроздов. Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Светлана Немоляева. АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Зара. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Винокур. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дмитрий Маликов. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лев Лещенко. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Константин Хабенский. Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Светлана Ходченкова. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алиса Фрейндлих. Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Олег Басилашвили. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

Вышла и упала: Успенская рассказала о самом необычном выступлении

Пополневшая и с обручальным кольцом: Бузова предстала в кадре другим человеком
Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина*

Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина*
Некоторые сомневаются, что в лице пятого мужа Алла Пугачева обрела свою истинную любовь. Стало известно, что об этом союзе говорил при жизни Александр Градский. Нынешний брак Примадонны вызывает множество споров среди поклонников и звезд.

Уехавшая Нетребко кардинально изменила внешность: что она с собой сделала

Уехавшая Нетребко кардинально изменила внешность: что она с собой сделала
Анна Нетребко продемонстрировала поклонникам новый имидж, который воплотила собственными руками. Не секрет, что в прошлом году оперная певица примкнула к числу уехавших из России знаменитостей.

Как живет страдающая деменцией Светличная сейчас: детали раскрыл друг семьи

Как живет страдающая деменцией Светличная сейчас: детали раскрыл друг семьи
Светлана Светличная давно не выходит в свет и не дает о себе знать. Близкий друг рассказал о жизни исчезнувшей из поля зрения поклонников актрисы. Еще пару лет назад знаменитая артистка была частой гостьей телепередач.

Стрижка "под мальчика": Волочкова огорошила публику новой прической

Стрижка "под мальчика": Волочкова огорошила публику новой прической
В последнее время Анастасия Волочкова не перестает удивлять поклонников преображениями. Далеко не каждая знаменитость может похвастаться такой же высокой самооценкой, какую демонстрирует известная танцовщица.

Выгнали с вещами: старенькая Лидия Федосеева-Шукшина осталась без квартиры

Выгнали с вещами: старенькая Лидия Федосеева-Шукшина осталась без квартиры
Народная любимица в последние годы погрязла в скандальных историях. Накануне стало известно, что немолодая женщина лишилась еще одного объекта недвижимости. 85-летняя артистка за свою долгую жизнь смогла заработать такое количество средств, которое позволило ей приобрести несколько объектов недвижимости.

Выбор читателей

18/12ПндУмер "Пухляш" из клипа группы Little Big 19/12ВтрПовзрослел и возмужал: Орбакайте вывела в свет непубличного чеченского сына 19/12ВтрМеня выгнали: Сергей Соседов остался без любимой работы 19/12ВтрЧто будет модно в 2024 году? Рассказал Александр Васильев 19/12ВтрСтало известно об отъезде перенесшего операцию Николаева 19/12Втр"Переживал болезнь": известный артист высказался о внезапном уходе "Пухляша"