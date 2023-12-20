Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина*

Некоторые сомневаются, что в лице пятого мужа Алла Пугачева обрела свою истинную любовь. Стало известно, что об этом союзе говорил при жизни Александр Градский.

Нынешний брак Примадонны вызывает множество споров среди поклонников и звезд. Если одни верят, что артистка и шоумен связали себя семейными узами по любви, то другие считают, что никакой искренности в этих отношениях нет. А некоторые не высказываются на эту тему и вовсе, опасаясь гнева влиятельной Аллы Пугачевой.

Очевидно, знаменитый мэтр Александр Градский не входил в число тех, кто боится высказывать свое мнение и говорить правду. Поэтому и о пятом союзе Примадонны музыкант смело рассуждал в одном из интервью. Однако его слова были обнародованы только сейчас.

Близкий друг покойного артиста, известный писатель Евгений Додолев, признался, что до весны 2020 года они активно собирали материалы для книги к 75-летию певца. По словам журналиста, во время одной из бесед разговор зашел о звездной чете. Именно тогда, незадолго до смерти, Александр Градский выдал всю подноготную брака Аллы Пугачевой и Максима Галкина*.

Со слов музыканта Додолев рассказал, что с середины 80-х у Примадонны начались проблемы с голосом. Поэтому с тех пор, как утверждал Градский, ей приходилось жить за счет своих мужей. Сначала обеспечением певицы якобы занимался четвертый муж Филипп Киркоров, а затем эту задачу взял на себя молодой юморист. По словам писателя, Александр Борисович считал пятый союз артистки удачным с точки зрения выгоды.

"Затем она выкопала Максима, который умный, которому она помогла. В общем, хороший бизнес-союз", – процитировал мэтра Евгений Додолев.

А ранее "Дни.ру" писали, что известная ведущая заявила о проблемах семьи Аллы Пугачевой.

* Включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов.