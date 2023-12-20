Уехавшая Нетребко кардинально изменила внешность: что она с собой сделала

Анна Нетребко продемонстрировала поклонникам новый имидж, который воплотила собственными руками.

Не секрет, что в прошлом году оперная певица примкнула к числу уехавших из России знаменитостей. Но если некоторые звезды отправились за границу, не имея там ничего, то об артистке нельзя сказать того же. Как известно, она уже много лет успешно гастролирует по миру и является любимицей в разных странах. Поэтому и подобные перемены Анна Нетребко, вероятно, переживает значительно легче.

Судя по социальным сетях артистки, за границей ее жизнь складывается все так же увлекательно. В своем блоге знаменитость часто рассказывает о своих насыщенных буднях и делится новыми снимками. Чаще всего на странице звезды появляется контент со светских выходов, мероприятий и выступлений. Но накануне она решила показать подписчикам довольно личные кадры.

Анна Нетребко кардинально изменила свою внешность и сообщила об этом аудитории необычным образом. Оперная певица опубликовала фото, на котором запечатлела себя с новой прической. Знаменитость обрезала передние пряди волос и сделала модную челку.

Примечательно, что звезда не только показала, что именно с собой сделала, но и продемонстрировала процесс преображения. Как оказалось артистка выполнила стрижку самостоятельно, да еще и маникюрными ножницами.

"Клевые идеи всегда рождаются ночью", – подписала снимки брюнетка.

Преданные поклонники знаменитости пришли в восторг, увидев ее с новой прической, и посвятили ей сотни добрых слов в комментариях. Подобную реакцию у аудитории вызвало фото, о котором "Дни.ру" писали ранее. На снимке Анна Нетребко продемонстрировала красивую себя на фоне Вероны и показала точеную фигуру.