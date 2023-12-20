Как живет страдающая деменцией Светличная сейчас: детали раскрыл друг семьи

Светлана Светличная давно не выходит в свет и не дает о себе знать. Близкий друг рассказал о жизни исчезнувшей из поля зрения поклонников актрисы.

Еще пару лет назад знаменитая артистка была частой гостьей телепередач. Тогда поклонники имели возможность не только лицезреть звезду, но и быть в курсе всех событий ее жизни. Но теперь актриса на экранах не появляется. Возможно, Светлана Светличная и хотела бы поддерживать связь с фанатами, но проблемы со здоровьем не позволяют этого делать.

Последние месяцы в Сети то и дело появлялись тревожные новости о состоянии кинозвезды. Сообщалось, что у артистки диагностировали деменцию и болезнь Альцгеймера. Эта информация привела многих в ужас, но еще больше люди забили тревогу, когда появились слухи о том, якобы знаменитость положили в психиатрическую лечебницу против ее воли.

Впрочем, порочащие репутацию семьи актрисы домыслы так и не подтвердились. Друзья и родственники Светланы Светличной развеяли сплетни, заявив, что действуют лишь из добрых побуждений. Ранее "Дни.ру" писали, что всплыла правда о состоянии страдающей деменцией звезды. А теперь стало известно, как она живет сейчас.

Подробности состояния артистки раскрыл друг семьи – известный актер Иван Николаев. В беседе с Пятым каналом артист призвал оставить его 83-летнюю коллегу по цеху в покое и заверил, что с ней все в порядке. По словам Николаева, сейчас о Светличной заботятся близкие и родные люди.

"Она с родственниками, родственники о ней беспокоятся. Она – под крылом, под их защитой", – рассказал журналистам актер.