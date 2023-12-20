Выгнали с вещами: старенькая Лидия Федосеева-Шукшина осталась без квартиры

Народная любимица в последние годы погрязла в скандальных историях. Накануне стало известно, что немолодая женщина лишилась еще одного объекта недвижимости.

85-летняя артистка за свою долгую жизнь смогла заработать такое количество средств, которое позволило ей приобрести несколько объектов недвижимости. К сожалению, они не принесли популярной семье счастья. Прижизненный раздел квартир и домов превратился в шоу, транслируемое по федеральным каналам. Активнее всех за мать заступалась младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга. Она и сообщила, что ее мать лишилась квартиры в Финляндии.

Как пишет источник телеканала "360", компания-владелец объекта недвижимости обанкротилась. Именно поэтому Лидию Федосееву-Шукшину фактически выгнали из квартиры. В ближайшее время, если она не заберет вещи, их утилизируют. Последний срок, до которого должен быть решен вопрос с имуществом, конец февраля следующего года.

Напомним, что попасть в апартаменты пожилая актриса не может по нескольким причинам. Во-первых, закрытые пункты пропуска на границе, во-вторых, конечно же состояние здоровья. Сейчас Лидия Федосеева-Шукшина в возрасте, когда возможны обострения хронических заболеваний.

Ранее младшая дочь советской кинозвезды и известного режиссера объявила о переселении матери в жилье за МКАДом. Якобы, в четырехкомнатной квартире, в которой Федосеева-Шукшина прожила больше 50 лет, уже не вмещает всех. Пользователи социальных сетей уже успели обвинить Ольгу в корысти, но женщина настаивает – все решения были приняты совместно с матерью. Об этом знает и старшая дочь Мария. Лидия Николаевна сама захотела уехать в двухкомнатную квартиру, расположенную в Новой Москве.