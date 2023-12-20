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Медленно идет: Николай Басков рассказал об огромной проблеме

Медленно идет: Николай Басков рассказал об огромной проблеме
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"Золотой" голос страны, несмотря на многомиллионные гонорары, был вынужден влезть в долги. Рассказываем, для чего Николай Басков занял деньги и как будет их отдавать.

47-летний артист, по собственному признанию, был вынужден залезть в долги. Деньги потребовались для завершения ремонта в загородном доме, сообщает "Пятый канал". Недвижимость Николай Басков приобрел еще в 2014 году. С этого времени продолжаются работы по обустройству. Певец, учитывая дотошность и внимание к деталям, тратит огромное количество энергии и материальных средств. Проблема обостряется постоянно растущими ценами на строительные материалы.

"Медленно, но идет. Слушайте, такое все выстроить", — уточнил "натуральный блондин".

Николай Басков жалуется, что за последние годы стоимость поднялась на все: кирпич, трубы, краска. Ситуация обостряется и санкционным давлением. Из-за ухода зарубежных брендов ряд отечественных повысил цены. Примечательно, что народный артист предпочитает самостоятельно. Он мечтает, чтобы его новое гнездышко было сделано из всего самого лучшего. Для того, чтобы побыстрее отдать заемные средства, Николай Басков берется за любую хорошо оплачиваемую работу. Подобное усердие совсем скоро принесет плоды. После новогодних корпоративов артист сможет вернуться уже не в квартиру, а в отремонтированный дом. Появится больше времени для отдыха и расслабления.

Напомним, что официально Николай Басков сейчас свободен. У него был опыт брака со Светланой Шпигель. Влюбленные расписались в 2001 году. Через пять лет молодые люди стали родителями сына Бронислава, а еще через два года развелись. Сейчас мальчик с биологическим отцом связь не поддерживает.

20 декабря 2023, 04:40
Николай Басков. Фото: © Komsomolskaya Pravda\Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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