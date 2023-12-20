Десятки миллионов: Дима Билан приобрел очередную элитную недвижимость

Артист уже владеет квартирой в центре столицы и загородным домом. Дима Билан похвастался новым приобретением – шикарной недвижимостью с видом на Кремль.

41-летний певец не устает рассказывать о своем новом приобретении. Дима Билан купил огромную квартиру с прекрасным видом. Из окна можно разглядеть Кремль, сообщает "Пятый канал". Элитная недвижимость, ожидаемо, оказалась дорогой. За 200 квадратов артист выложил порядка 100 миллионов рублей.

Сейчас в квартире на Поварской улице в самом разгаре ремонт. Дима Билан решил сохранить историю. Недвижимость когда-то принадлежала физику-ядерщику. Он же получил такой великолепный подарок за научную работу от Иосифа Сталина.

"Я к этому периоду испытываю какой-то трепет. Я просто его не очень сильно зацепил в своей жизни. Мне хотелось бы еще чуть больше про это узнать. Потому что это было вроде и недалеко, вроде можно коснуться и почувствовать запах оттуда", — пояснил Билан.

Отметим, что вряд ли победителя "Евровидения" смутила цена новой квартиры. Мужчина является одним из самых высокооплачиваемых артистов отечественного бизнеса. по предварительным подсчетам, заработок Димы Билана за год составляет около 700 миллионов рублей. Для того, чтобы получить эти деньги. ему приходится много работать. Артист принимает участие в сборных и сольных концертах, гастролирует по российским регионам и поет на корпоративных вечеринках.

Пока Дима Билан не обзавелся семьей и детьми. При этом он смог создать основательный фундамент. В его копилке уже есть квартира в центре Москвы стоимостью около 90 миллионов рублей и огромный загородный коттедж в Серебряном бору. Стоимость объекта составляет 330 миллионов рублей.