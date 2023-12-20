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Оказалась на краю: Мадонна огорошила неожиданным признанием

Оказалась на краю: Мадонна огорошила неожиданным признанием
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65-летняя певица разоткровенничалась. Она не стала скрывать, что несколько месяцев назад оказалась в крайне сложной ситуации.

Мадонна не из тех женщин, которые любят жаловаться. Некоторое время назад певица проговорилась, что летом оказалась на краю жизни. 65-летняя поп-дива подхватила инфекцию и едва не стала ее жертвой, сообщает журнал Клео.ру.

Болезнь, попав в звездный организм, начала стремительно прогрессировать. Появились серьезные проблемы с внутренними органами. Были поражены почки, легкие. Отказываться от работы Мадонна не торопилась. Она довела себя до состояния, когда упала без сил в ванной. Очень повезло, что певицу вовремя обнаружили. В больницу ее госпитализировали уже без сознания.

Состояние здоровья исполнительницы десятка хитов настолько резко ухудшалось, что врачи приняли решение ввести женщину в состояние искусственной комы. Врачи сделали настоящее чудо – через два дня организм начал восстановительную работу, певицу вернули в сознание. Далее последовал долгий реабилитационный период. 65-летняя певица призналась, встать на ноги ей помогла поддержка близких, друзей и детей. Напомним, что исполнительница дважды была официально замужем. Во время отношений с Карлосом Леоном женщина родила дочь, а от брака с Гаем Ричи остался сын. Еще трое детей были усыновлены.

Сейчас Мадонна не жалуется на самочувствие. Она продолжает активно работать, заниматься танцами и радовать поклонников новыми выступлениями. На сцене певица уже больше четырех десятков лет. Женщине удалось переосмыслить привычное звучание и донести через музыку свое видение мира. Подобная практика стала уникальной и полюбилась миллионам людей во всем мире.

20 декабря 2023, 02:56
Мадонна. Фото: © Pravda Komsomolskaya\Russian Look/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Провокационные образы Мадонны

На выступлении в Париже, Франция.
Однажды в Мельбурне Мадонна примерила клоунский костюм.
Бал института костюма, Метрополитен-музей, Нью-Йорк. США, 2016 год.
На выступлении в Турине. Италия, 2015 год.
А вот какой была Мадонна в 1985-м.
1985 год.
1988 год.
2012 год.
Однажды в "Олимпийском" Мадонна показала высший класс. Москва, 2012 год.
Нью-Йорк, 2013 год.
На церемонии вручения премии Grammy, 2015 год.
В исполнении зажигательных танцев Мадонне никогда не было равных.

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