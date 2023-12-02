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Суббота 2 декабря

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Татьяна Васильева рассекретила страсть к досугу с незнакомцами при регулярных встречах

Татьяна Васильева рассекретила страсть к досугу с незнакомцами при регулярных встречах
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В эфире шоу "Сегодня вечером" звезда театра и кино Татьяна Васильева подняла острую тему. Оказалось, что актриса посвящала время рискованным удовольствиям, когда была молодой.

76-летняя дива советского кинематографа проживает насыщенную жизнь, в которой переплетаются приключения, скандалы, нежные чувства и искренние слезы. Татьяна Васильева пользуется авторитетом в шоу-бизнесе не только как народная артистка России, но и как эпатажная леди с багажом житейского опыта.

Актриса нередко посещает шоу на федеральных каналах, рассказывая истории, которые происходили еще в советское время. И это не просто слова — семья артистки пережила блокаду Ленинграда, эвакуацию, лишения и крушения надежд. Татьяна Васильева дважды попытала счастья в браке, на протяжении 16 лет встречалась с тайным любовником, родила двоих детей и стала бабушкой пятерых внуков.

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com

На днях кинозвезда стала гостьей передачи "Сегодня вечером", которую ведет Николай Цискаридзе. Несмотря на то, что выпуск был посвящен оперной певице Марии Каллас, находчивая Татьяна Васильева решила поделиться необычными фактами о себе.

Оказалось, что в школьные годы знаменитость испытывала страсть к досугу с незнакомцами при регулярных встречах. Актриса эмоционально вспомнила о юности.

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com

"В Ленинграде мы собирались какими-то странными группами людей непонятных. Я их никогда не знала и не видела. И мы слушали пластинки великих певцов. Почему я там оказалась — большой вопрос. Я не знаю. Но я туда ходила как бешеная, как сумасшедшая", — рассекретила информацию Татьяна Васильева.

2 декабря 2023, 19:06
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Первый канал / шоу "Сегодня вечером"✓ Надежный источник

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