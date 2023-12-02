Материнство изменило жизнь звезды. В беседе с журналистами Регина Тодоренко признала собственную слабость.

Ведущая шоу "Орел и решка" появилась вместе с мужем Владом Топаловым на мероприятии по случаю премьеры новогоднего фильма. Интересную парочку окружили представители СМИ и фотографы. Звездные супруги не сидят без дела зимой, да и скучать им некогда – грядет день рождения старшего сына Миши. Телезвезда Регина Тодоренко родила мальчика 5 декабря 2018 года в одной из московских клиник.

Знаменитые родители согласились устроить имениннику праздник по его запросам. Маленький Миша уже проявляет властный характер и дает распоряжения. В разговоре с журналистами мать двоих детей Регина Тодоренко предала огласке семейные сцены. "Мне кажется, что я уже состарилась на 40 лет", – отметила телеведущая.

По словам артистки, четырехлетний наследник заботится о личном комфорте. Она рассказала, как предложила ребенку отдохнуть с ней в горах, но тот выразил недовольство, заявив, что любит пальмы и пляж. Во многом Регина Тодоренко потакает старшему сыну, но в этот раз ей пришлось намекнуть на финансовую сторону вопроса.

У звезды есть слабость, которая проявляется при воспитании детей. Жена Влада Топалова призналась, что бывают семейные сцены, когда Миша смотрит на нее влюбленными глазами и делает комплименты. После этого Регина Тодоренко не может совладать с собой и готова пожертвовать на радость сыну даже целое состояние.