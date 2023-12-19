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Вторник 19 декабря

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Муцениеце на всю страну призналась в любви дорогому человеку

Муцениеце на всю страну призналась в любви дорогому человеку
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Агата Муцениеце опубликовала в личном блоге трогательную запись. Актриса решила не скрывать своих истинных эмоций.

Как известно, громкая популярность пришла к артистке еще 10 лет назад. Именно тогда она снялась в сериале "Закрытая школа" и познакомилась в будущим супругом Павлом Прилучным. Роль Даши Старковой давно осталась в прошлом, как и брак с коллегой по цеху, но известность никуда не ушла. Более того, за последние годы Агата Муцениеце обрела еще больше преданных поклонников.

Сейчас артистка много снимается, выступает на сцене и является частой гостьей различных передач. Кроме того, знаменитость активно ведет социальные сети. Кажется, брюнетка совершенно не стесняется своих подписчиков, ведь делится с ними самым сокровенным. Вчера звезда в очередной раз это доказала.

Накануне Агата Муцениеце опубликовала на своей странице довольно откровенную запись. В ней актриса на всю страну призналась в любви дорогому человеку – своей подруге и коллеге по цеху Ольге Сухаревой. Известные актрисы сфотографировались вместе на фоне украшенной новогодней елки. Бывшая супруга Павла Прилучного показала снимок в блоге и оставила трогательную подпись.

"Я люблю тебя! И нас! И счастье будет!" – обратилась Агата Муцениеце к близкой подруге.

Стоит отметить, что это далеко не единственная любопытная запись, появившаяся на странице звезды за последнее время. Ранее, как писали "Дни.ру", Агата Муцениеце публиковала в соцсетях снимки с мероприятия, на которое пришла вместе с загадочным спутником.

Фото: соцсети/@agataagata

19 декабря 2023, 15:48
Агата Муцениеце. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бузова, Барановская, Муцениеце: женщины, добившиеся популярности после развода

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

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