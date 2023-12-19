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Вторник 19 декабря

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Повзрослел и возмужал: Орбакайте вывела в свет непубличного чеченского сына

Повзрослел и возмужал: Орбакайте вывела в свет непубличного чеченского сына
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Кристина Орбакайте впервые за долгое время появилась на публике вместе с младшим наследником.

Многие наследники знаменитых людей вынуждены расти под пристальным вниманием публики и прицелами камер. Такая же судьба настигла старшую дочь Аллы Пугачевой. Наследница Примадонны с раннего детства начала сниматься в кино и делать первые шаги на эстраде. Казалось, у нее не было другого выбора, кроме как повторить путь известной матери. Однако собственным детям Кристина Орбакайте такую возможность предоставила.

Как известно, к своим 52 годам артистка трижды стала мамой. Младшего ребенка, дочку Клавдию, знаменитость воспитывает вместе с супругом Михаилом Земцовым. Старший наследник певицы, Никита Пресняков, давно вырос и пошел по стопам творческих родственников. А вот о ее среднем сыне известно куда меньше.

В отличие от старшего брата, который построил музыкальную карьеру, Дени Байсаров выбрал непубличный образ жизни. Вместо того чтобы блистать на сцене, молодой человек решил реализоваться в профессии отца – бизнесмена Руслана Байсарова. В последнее время наследник артистки совсем не давал о себе знать и не появлялся на публике. Но теперь Кристина Орбакайте решила наверстать упущенное.

Как сообщает источник, накануне исполнительница наконец вывела в свет непубличного чеченского сына. Дени Байсаров попал вместе с родительницей на кадры, опубликованные в телеграм-канале StarHit. Отмечается, что звездную маму и наследника запечатлели на одной из предновогодних вечеринок.

За столом с молодым человеком сидело множество знаменитых людей, но ему ненамеренно удалось перетянуть часть внимания на себя. Дело в том, что на свежих кадрах сына певицы с трудом можно узнать. За время своего отсутствия на светских мероприятиях он заметно повзрослел и возмужал. Вполне возможно, что так на 25-летнего Дени повлияла жизнь в Америке, которая с недавних пор является его вторым домом.

А ранее "Дни.ру" писали о том, что случилось с уехавшим из России старшим сыном Кристины Орбакайте.

19 декабря 2023, 14:32
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
StarHit✓ Надежный источник

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com/www.globallookpress.com

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