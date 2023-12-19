Актриса Волкова не успевает думать о браке из-за занятости на сцене

Популярная актриса посетила премьеру семейного фильма Алексея Нужного "Бременские музыканта". Екатерина Волкова сделала откровенное заявление о своей личной жизни.

Популярная актриса с успехом играла на сцене ГИТИСа в течение нескольких лет, получая положительные отзывы за свои роли в спектаклях различных жанров. Екатерина Волкова проявила себя как талантливая драматическая актриса, способная перевоплотиться в разные роли и передать эмоции своих персонажей.

На днях в Москве состоялась премьера фильма "Бременские музыканты", который выйдет в широкий прокат 1 января. На светском мероприятии присутствовали многие популярные артисты. Среди гостей оказалась и Екатерина Волкова. Она пришла вместе со своей наследницей.

Как оказалось, дочь звездной мамы планирует пойти по ее стопам. Как оказалось, девочка учится не очень хорошо. Труднее всего ей даются точные науки. Однако Екатерина Волкова на этот счет не сильно переживает. Говорит, что самое главное, чтобы дочь умела деньги считать.

Одной из самых волнующих тем общественности является личная жизнь Екатерины Волковой. Как известно, за спиной звезды три неудачных брака. Сейчас она в одиночку воспитывает детей и помогает старшей дочери в уходе за внучкой. Многие переживают за актрису и задаются вопросом, когда же их любимица вновь обретет женское счастье.

На премьере "Бременских музыкантов" актриса Екатерина Волкова заявила, что не успевает даже подумать о браке из-за занятости на сцене. Сейчас звезда отдает всю себя любимой работе.

"Мое сердце занято искусством. Либо искусство, либо любовь. Иначе зачем жить", – поделилась Екатерина Волкова.

Ранее "Дни.ру" писали, что актриса Волкова рассказала о вынужденной пластике.