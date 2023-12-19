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Вторник 19 декабря

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"Переживал болезнь": известный артист высказался о внезапном уходе "Пухляша"

"Переживал болезнь": известный артист высказался о внезапном уходе "Пухляша"
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Артист рассказал, что видел танцора полгода назад и всячески старался ему помочь.

Жизнерадостный, активный и талантливый Дмитрий Красилов получил широкую известность после съемок в клипе группы Little Big на песню "Uno". Зажигательного "Пухляша" обожали не только зрители, но и многие коллеги по цеху. Казалось, публика сможет наслаждаться творчеством и веселой улыбкой танцора еще много лет. Однако судьба распорядилась иначе.

Вчера вечером, 18 декабря, всю страну поразила новость о скоропостижном уходе 29-летнего артиста. Ранее "Дни.ру" писали, что была раскрыта вероятная причина смерти "Пухляша". Как отмечалось, трагедия могла произойти из-за проблем с сердцем. Как бы там ни было, россияне запомнят танцора здоровым и никогда не унывающим.

Многие слушатели и коллеги уже поделились в социальных сетях своими самыми яркими воспоминаниями о шоумене. А сегодня к всеобщим соболезнованиям присоединился и известный певец Руслан Баринов. В беседе с "Дни.ру" исполнитель высказался о внезапном уходе "Пухляша" и рассказал о его жизни.

Руслан Баринов поделился, что Дмитрий Красилов всегда был душой компании и тем человеком, с которым можно поговорить на любую тему. По словам артиста, танцор полностью отдавался творчеству, не жалея сил, хотя это давалось ему нелегко. Ведь, как рассказал исполнитель, его коллегу долгое время мучил серьезный недуг.

"Несмотря на свой юный возраст, Дмитрий переживал длительное время болезнь – диабет. Мы обсуждали это лично, и я не могу описать словами, как глубоко меня огорчает его несправедливая утрата", – рассказал Баринов.

Певец признался, что в последний раз видел звезду клипа Little Big полгода назад. По словам исполнителя, он предпринимал попытки помочь танцору в борьбе с болезнью, но тот избегал этой темы.

"Всячески я пытался ему помочь, но стальной характер Димы так и не дал пробиться до конца. В таком молодом возрасте, жить да жить, но, видимо, у Бога на него были другие планы. Он как звездочка в небе, которая ярко загорелась, пролетела и погасла", – высказался Руслан Баринов.

Фото: личный архив Руслана Баринова

19 декабря 2023, 10:53
Дмитрий Красилов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Полнота интиму не помеха": 140-килограммовый Пухляш из Little Big оказался в койке просто огонь

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фрагмент шоу "Москвариума".

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