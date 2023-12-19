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Вторник 19 декабря

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Меня выгнали: Сергей Соседов остался без любимой работы

Меня выгнали: Сергей Соседов остался без любимой работы
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Шоу "За гранью" Сергей Соседов вел с самого начала. В канун Нового года работодатели ему объявили, что контракт продлять не намерены

Музыкальный критик остался без работы. Сергей Соседов признался, что информация об увольнении прозвучала для него неожиданно. Он вложил в проект "За гранью" свою душу и сердце. Мужчина не скрывает, как сообщает телеканал "360", что разочарован решением руководства.

"Меня просто убрали по факту, просто выгнали из программы", – с сожалением констатировал мужчина.

Зрители смогут увидеть в эфире выпуски шоу с Сергеем Соседовым. Отснятого материала хватит до конца года. При этом, как утверждает музыкальный критик, на 2024 уже идет набор зрителей. В объявлении по-прежнему указывается, что именно он будет вести проект.

"Мне хотелось, чтобы не было слез рекой, а был выход к свету", — заключил Соседов.

Экс-ведущий "За гранью" считает свое увольнение чудовищной несправедливостью. Не исключено, что решение об избавлении от ведущего продиктовано его поведением. Он не стеснялся предложить наиболее актуальную темы, после освещения которой получится помочь конкретной семье.

55-летний журналист всю свою жизнь посвятил любимому ремеслу. Начинал он с заметок в провинциальной газете, но благодаря трудолюбию и острому уму, смог пробиться на федеральный канал. Напомним, что мужчина также принимает активное участие и в других проектах. Он развивает свою сольную музыкальную карьеру. Некоторое время назад Сергей Васильевич исполнил несколько песен. зрители по достоинству оценили его вокальные данные.

Пока информация о новом ведущем шоу "За гранью" не раскрывается. Телеканал слова критика не комментирует.

19 декабря 2023, 08:55
Сергей Соседов. Фото: © Anatoly Lomohov\Russian Look/www.globallookpress.com
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Сергей Соседов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Маша Распутина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com
Отар Кушанашвили. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вика Цыганова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Илья Резник. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com

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