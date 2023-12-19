Дима выглядел уставшим: раскрыта вероятная причина смерти "Пухляша"

Где похоронят Пенкина? Тесты Дэнс поделилась секретом стройности Игры Сонник

Топ новостей недели

Кравец объяснила появление Аллегровой в обносках тяжелым материальным положениемКравец объяснила появление Аллегровой в обносках тяжелым материальным положением "Лучше куплю свое жилье": Повалий отказалась оплачивать аренду замка Пугачевой"Лучше куплю свое жилье": Повалий отказалась оплачивать аренду замка Пугачевой Пополневшая и с обручальным кольцом: Бузова предстала в кадре другим человекомПополневшая и с обручальным кольцом: Бузова предстала в кадре другим человеком Было ли выселение? Где и с кем сейчас живет Лидия Федосеева-ШукшинаБыло ли выселение? Где и с кем сейчас живет Лидия Федосеева-Шукшина

Лента новостей

Вторник 19 декабря

08:12Что делать при повреждении авто новогодним фейерверком 07:31Дима выглядел уставшим: раскрыта вероятная причина смерти "Пухляша" 06:55Врач объяснил основы поведения при магнитной буре 06:08Я его ругаю: Жасмин раскрыла секретный метод воспитания младшего сына 05:29Есть на каждом новогоднем столе: ТОП-5 опасных продуктов 04:51Ксения Бородина перестала скрывать важные изменения в жизни 01:51Только мешает в борьбе со стрессом: чем не стоит заедать проблемы 01:31Три этих предмета в доме мешают забеременеть: оглянитесь и избавьтесь 20:26Умер "Пухляш" из клипа группы Little Big 16:4841-летний Антон Зацепин раскрыл секрет молодости 16:42"Это тяжело": Пересильд рассказала о состоянии дочери после съемок в "Слове пацана" 14:43Хромал и с трудом передвигался: Буйнов напугал народ внешним видом на публике 13:37Хакамада показала редкие кадры с особенной дочерью 12:11В знак протеста: почему Стас Пьеха отказывался слушать песни бабушки 08:55Вот это подарочек: в платежках ЖКХ может появиться новая строка 08:21Телефонные мошенники: как не остаться без денег в Новый год 07:22Ничего не должен: дочь Иосифа Пригожина пытается самостоятельно выжить после инсульта 05:41Ню и снег: Анастасия Волочкова вновь взялась за старое 02:13Два секрета сохранения здоровья кожи во время сильных морозов 01:50Мания или норма: когда уборка начинает напоминать помешательство 01:25Оксана Федорова раскрыла секрет красоты и молодости 00:54Назван полезный для пожилых людей продукт питания 00:29Есть в каждом доме: пять лучших средств для облегчения боли в горле 18:12Какие проблемы решает эндокринолог: три самых распространенных недуга 18:05Дмитрий Маликов решил нарушить семейную новогоднюю традицию 15:14"Молимся за нее": Павлиашвили рассказал о трепетном отношении к экс-супруге 15:04Как построить личный финансовый план на 2024? 14:28Выступающая с больным горлом Долина рискует подорвать иммунитет – врач 11:37Подарок, за который не стыдно: эксперт рассказала, какие книги модно дарить сегодня 11:09"Не бередите раны!": Антонов откровенно ответил на вопрос о личной жизни 23:24Не спит ночами с женой: вот куда уходит Прилучный в порыве чувств 21:07Известный мужчина заявил о любви к Наташе Королевой 19:17Потерявший ноги и руки Костомаров сокрушается от бессилия все исправить: Если бы я знал 17:17Советы для тех, кто хочет рассчитаться с долгами до Нового года 16:13Лицо 55-летней певицы Валерии показали без ретуши на канале "Россия 1" 13:49"Нет у тебя жилки предпринимательской": почему не каждому нужно быть бизнесменом? 10:225 аудиокниг для уютных вечеров 16:04Феномен сериалов-сиквелов: почему "Папины дочки" и "Счастливы вместе" вернулись 15:53Жена Костомарова выложила детям правду об отце-инвалиде 15:20Суд отказал детям Градского в увеличении доли наследства: подробности 14:00Не похож на себя: в Сети появились фото неузнаваемого мужа Заворотнюк 11:59Снова в России: Литвинова озвучила причину внезапного возвращения 10:33Хочется скорее все сжечь: Зара не сдержала эмоций после сольника 09:22Мощное переключение: Пескова раскрыла необычный способ отдыха 06:50Самая сильная за 6 лет: зарегистрирована очередная вспышка на Солнце 05:57Выяснилась главная опасность длительного кашля 05:42Кардиолог озвучил неочевидные признаки сердечной недостаточности 04:56В ЗАГС так и не пошли: экс-жена Епифанцева рассказала о новых отношениях 03:29Негативное влияние ЭКО на женский организм: миф или реальность 03:13Тест: узнайте свой уровень стрессоустойчивости
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Дима выглядел уставшим: раскрыта вероятная причина смерти "Пухляша"

Дима выглядел уставшим: раскрыта вероятная причина смерти "Пухляша"
272

Уход из жизни Дмитрия Красилова стал шоком и для коллег, и для близких. При этом сам танцор не раз говорил о скорой гибели.

Артист неожиданно ворвался на отечественную сцену. Его обожали за добрые шутки, комичный внешний вид и зажигательные танцы. К большому сожалению, Дмитрий Красилов ушел из жизни. Он так и не отметил 30-летний юбилей. Танцор делился мечтами – большая компания друзей, веселье и шутки. Теперь же это никогда не сбудется. Тело мужчины нашли в квартире, дверь которой вскрыли сотрудники МЧС.

По предварительной информации, как сообщает телеканал "360", причиной скоропостижной смерти танцора стали проблемы с сердцем. Организм испытывал серьезную нагрузку во время физической активности и лишнего веса. Точную причину ухода 29-летнего мужчины из жизни определит судмедэкспертиза.

Сейчас близкие и друзья начали вспоминать высказывания Дмитрия. Оказывается, он знал о возможной смерти. Мужчина заявлял, что долго не проживет, напоминает "Царьград". Вероятно, в окружении танцора подобные фразы воспринимались как шутка. Диджей Катя Гусева поделилась горькими воспоминаниями о последней встрече с зажигательным "Пухляшом". Они встретились на вечеринке четыре дня назад, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"В тот вечер он выглядел очень уставшим, переутомленным. Я подумала, что вирус ходит, который дает слабость", — рассказала Гусева.

Для отечественного шоу-бизнеса уход Дмитрия Красилова – огромная потеря. Слова соболезнования озвучили коллеги и близкие. Среди них Лолита, Стас Костюшкин, Гарик Харламов и другие. О времени и месте церемонии прощания пока не сообщается.

19 декабря 2023, 07:31
Дмитрий Красилов. Фото: © Anatoly Lomokhov\Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеграм-канал "112"• Требует проверки

По теме

Умер "Пухляш" из клипа группы Little Big

Пухляш из клипа Little Big отправится на "Евровидение" вместе с группой

Я его ругаю: Жасмин раскрыла секретный метод воспитания младшего сына

Я его ругаю: Жасмин раскрыла секретный метод воспитания младшего сына
Всего у певицы трое детей от разных браков. Жасмин не стала скрывать принципы, которые соблюдает при воспитании. Артистка не скрывает, что наследники способны вывести ее из себя.

Ксения Бородина перестала скрывать важные изменения в жизни

Ксения Бородина перестала скрывать важные изменения в жизни
Телеведущая призналась, что открыла для себя дверь в новую жизнь. Рассказываем, какое решение приняла Ксения Бородина. Светская львица решилась на отчаянный шаг.

Умер "Пухляш" из клипа группы Little Big

Умер "Пухляш" из клипа группы Little Big
Шоумен Дмитрий Красилов найден в своей квартире без признаков жизни. Накануне 17 декабря он жаловался на недомогание. Тело 29-летнего шоумена и танцора Дмитрия Красилова, который более известен как "Пухляш" из клипа группы Little Big 'Uno', найдено в его квартире в Москве.

41-летний Антон Зацепин раскрыл секрет молодости

41-летний Антон Зацепин раскрыл секрет молодости
В этом году бывший участник “Фабрики звезд” отметил 41 день рождения, но выглядит, как 20-летний юноша. Антон Зацепин был участником “Фабрики звезд – 4” в 2004 году.

"Это тяжело": Пересильд рассказала о состоянии дочери после съемок в "Слове пацана"

"Это тяжело": Пересильд рассказала о состоянии дочери после съемок в "Слове пацана"
Юлия Пересильд пооткровенничала, как ее 14-летняя наследница справляется с внезапно обретенной популярностью. Последние несколько недель в России неустанно обсуждают новый проект известного режиссера Жоры Крыжовникова.

Выбор читателей

18/12ПндХакамада показала редкие кадры с особенной дочерью 18/12ПндУмер "Пухляш" из клипа группы Little Big 18/12ПндНичего не должен: дочь Иосифа Пригожина пытается самостоятельно выжить после инсульта 18/12Пнд41-летний Антон Зацепин раскрыл секрет молодости 17/12Вск"Молимся за нее": Павлиашвили рассказал о трепетном отношении к экс-супруге 18/12ПндНю и снег: Анастасия Волочкова вновь взялась за старое