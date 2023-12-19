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Вторник 19 декабря

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Я его ругаю: Жасмин раскрыла секретный метод воспитания младшего сына

Я его ругаю: Жасмин раскрыла секретный метод воспитания младшего сына
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Всего у певицы трое детей от разных браков. Жасмин не стала скрывать принципы, которые соблюдает при воспитании.

Артистка не скрывает, что наследники способны вывести ее из себя. Подобное происходит не очень часто, обычно Жасмин договаривается с детьми и находит компромисс. Об этом многодетная мать рассказала в эксклюзивном интервью, которое публикует "Пятый канал".

Исполнительница хита "Самый любимый" не считает себя строгой родительницей. Она старается больше разговаривать с детьми. подобный подход, по мнению женщины, позволяет детям раскрыть свои желания в полной мере. Конечно же, как и в любой семье, иногда случаются непредвиденные ситуации. Младший сын, например, не до конца понимает опасность безрассудного отношения к своему здоровью.

"Он может просто выйти из школьного бассейна чуть ли не в тапочках, упасть в лужу и так гулять. Позже есть риск заболевания. Я его ругаю, но только для того, чтобы он становился ответственным", — раскрыла секрет воспитания 46-летняя мама.

В семье певицы существуют милые традиции. Например, каждую пятницу все домочадцы собираются за одним столом и делятся произошедшими за неделю радостями. У детей очень плотный график. они посещают и дополнительные занятия, и спортивные секции, и школьные кружки. Артистка считает, что таким образом ее наследники отвлекаются от социальных сетей и имеют возможность проживать реальную, а не виртуальную жизнь.

Напомним, Жасмин (настоящее имя Сара Шор) – мама троих детей. Первый сын Михаил был рожден в 1997 году во время брака с ресторатором Вячеславом Семендуевым. позже пара распалась из-за побоев со стороны мужчины. Дочь Маргарита и сын Мирон родились во вторых официальных отношениях певицы с политиком Иланом Шором.

19 декабря 2023, 06:08
Жасмин. Фото: © Petrov Sergey\news.ru/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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