Ксения Бородина перестала скрывать важные изменения в жизни

Телеведущая призналась, что открыла для себя дверь в новую жизнь. Рассказываем, какое решение приняла Ксения Бородина.

Светская львица решилась на отчаянный шаг. 40-летняя женщина объявила об уходе с поста ведущей самой масштабной телевизионной стройки "Дом-2". Проекту Ксения Бородина отдала почти двадцать дет, пишет журнал Клео.ру.

Подписчики блога телеведущей приняли новость неоднозначно: кто-то расстроился, кто-то же поздравил с началом новой жизни. Можно сказать, что именно "Дом-2" помог Ксении Бородиной стать одной из самых популярных ведущих в стране. В 2004 телестройку начали смотреть тысячи зрителей, так как подобный формат стал новинкой на отечественном ТВ. "На бревне" было две ведущих: Собчак и Бородина. Первая ушла с поста в 2012, а вторая только сейчас.

Сейчас, как призналась теледива, она уже не видит себя в качестве ведущей любовной стройки. Она готова двигаться дальше, развиваться и продолжать строить карьеру. Не исключено, что Ксения Кимовна попытается вновь наладить личную жизнь. За плечами 40-летней женщины несколько неудачных отношений и два официальных брака. Она встречалась и с участниками телепроекта. Сначала с Оскаром Каримовым, а чуть позже с Михаилом Терехиным. Первым официальным супругом стал Юрий Будагов. В союзе родилась старшая дочь Бородиной Маруся. Вторые зарегистрированные в ЗАГСе отношения с Курбаном Омаровым подарили женщине дочь Теону. С 2021 году светская львица без отношений. Если они и есть, то ведущая о них никому не рассказывает.

Сейчас, вероятно, Ксения Бородина немного отдохнет от сложной работы в кадре и постоянного напряжения и вновь порадует поклонников новыми проектами.