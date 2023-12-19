Стало известно об отъезде перенесшего операцию Николаева

Еще совсем недавно вся страна обсуждала состояние здоровье артиста. А теперь стало известно, что Игорь Николаев покинул страну.

Хиты известного певца уже не одно десятилетие знают наизусть и любят миллионы слушателей. С годами музыкант ничуть не растерял талант, тягу к сцене и преданность своим поклонникам. Сегодня, в свои 63 года, он по-прежнему активно работает и выступает. Но теперь столь насыщенный график дается Игорю Николаеву уже не так легко, как в молодости.

За последний год на просторах Интернета не раз появлялись тревожные новости о состоянии здоровья артиста. В начале 2022-го стало известно, что исполнителя хита "Выпьем за любовь" госпитализировали. А минувшей осенью, как писали "Дни.ру" ранее, ситуация повторилась. В сентябре певец снова попал в больницу и перенес серьезную операцию на сердце.

Казалось, после такого испытания Игорь Николаев будет еще долго приходить в себя и восстанавливаться. Но, судя по всему, отказываться от работы на длительный срок композитор был не намерен. Недавно артист начал активно выходить в свет и сниматься в новогодних передачах. А на днях и вовсе стало известно об отъезде музыканта за границу.

О том, что певец временно покинул Россию и отправился в другую страну, публика узнала благодаря социальным сетям. В личном телеграм-канале композитор сообщил о том, что принял участие в белорусском музыкальном шоу талантов "Фактор BY", и опубликовал кадры со съемок.

На видео попал момент, как артист исполняет песню "Выпьем за любовь", бодро пританцовывая на сцене в красном костюме. Судя по всему, Игорь Николаев полностью восстановился после проблем со здоровьем и прекрасно себя чувствует.