Хромал и с трудом передвигался: Буйнов напугал народ внешним видом на публике

Александр Буйнов появился на съемках не таким бодрым и активным, каким его привыкли видеть.

Долгие годы известный на всю страну артист радует россиян своим творчеством. На сцене 73-летний певец всегда ведет себя так, будто он еще очень молод и свеж. Однако за ее пределами Александру Буйнову не всегда удается скрыть свое реальное самочувствие.

Как известно, состояние здоровья музыканта неизменно является предметом повышенного внимания со стороны общественности. Многие поклонники знают и помнят о том, что в нулевых у артиста диагностировали онкологию. К счастью, он не опустил руки и приложил все усилия, чтобы победить болезнь. Ранее "Дни.ру" писали, что Александр Буйнов рассказал о борьбе с раком.

После долгого и изнурительного лечения заболевание перешло в стадию ремиссии. Хотя самое страшное осталось позади, певец по-прежнему вынужден тщательно следить за здоровьем и регулярно посещать врачей. Зная это, многие фанаты не перестают переживать за состояние певца.

Особенно бурное беспокойство у публики вызвал новый ролик с участием артиста, снятый за кулисами. Недавно Александр Буйнов принял участие в одном из праздничных концертов и напугал народ своим внешним видом. Находясь за пределами сцены, музыкант заметно хромал и с трудом передвигался.

Вероятнее всего, недуг настиг певца временно и скоро отступит. Однако теперь в Сети упорно пытаются узнать истинную причину недомогания своего кумира. Тем временем сам Александр Буйнов догадки никак не комментирует.