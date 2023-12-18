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В знак протеста: почему Стас Пьеха отказывался слушать песни бабушки

В знак протеста: почему Стас Пьеха отказывался слушать песни бабушки
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Стас Пьеха рассказал, по какой причине долгое время не мог воспринимать творчество знаменитой родственницы.

В народе часто говорят, что на наследниках талантливых людей природа отдыхает. Однако о внуке знаменитой Эдиты Пьехи этого сказать нельзя. Он построил успешную карьеру на сцене и давно доказал, что является достойным продолжателем творческой династии. Впрочем, с должным уважением к своим корням Стас Пьеха относился не всегда.

Не секрет, что на песнях легендарной Эдиты Пьехи выросло не одно поколение слушателей. А вот внук артистки к числу поклонников ее творчества долгое время не относился. Об этом исполнитель рассказал в новом выпуске шоу "Суперстар", в котором принимает участие в качестве члена жюри.

В эфире передачи Стас Пьеха признался, что в свое время отказывался слушать композиции знаменитой бабушки. По словам певца, будучи подростком, он не мог воспринимать ретро-песни и демонстрировал принципиальную позицию в знак протеста. Однако отгородиться от творчества родственницы у него получалось не всегда. Ведь, как отметил Пьеха, на семейных застольях звучали исключительно ее песни.

"У нас за столом нельзя было петь никаких песен, кроме бабушкиных", – рассказал в студии программы внук Эдиты Пьехи.

К счастью, со временем отношение исполнителя к композициям бабушки изменилось. Вполне возможно, что теперь он старается привить любовь к ее творчеству и своему единственному ребенку. Ранее "Дни.ру" писали о том, каким растет 9-летний сын Стаса Пьехи.

18 декабря 2023, 12:11
Стас Пьеха. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Rutube.ru/НТВ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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